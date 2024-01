Hơn 22 tỷ đồng lắp đặt thiết bị tập luyện thể dục - thể thao ngoài trời

AN BÌNH | 22/01/2024 09:06

(QNO) - Nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao, vui chơi giải trí cho người dân và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đầu tư lắp đặt thiết bị tập luyện thể dục - thể thao ngoài trời trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Trẻ em miền núi thích thú với khu vui chơi do đơn vị từ thiện trao tặng. Ảnh: B.P

Thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao ngoài trời sẽ được lắp đặt tại công viên, quảng trường, hoa viên, khu vui chơi giải trí, các điểm vui chơi cụm dân cư tối thiểu từ 500m2 trở lên; khu vực vườn hoa, đường đi ven hồ, nhà văn hóa tối thiểu từ 200m2 trở lên, ưu tiên các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới.



Cụ thể sẽ đầu tư lắp đặt tại 69 điểm, mỗi điểm có 14 thiết bị, dụng cụ (gồm 6 thiết bị cho trẻ em và 8 thiết bị cho người lớn). Tổng kinh phí lắp đặt ước tính hơn 22,8 tỷ đồng (331,2 triệu đồng/điểm).

Khu vực đô thị TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và thị xã Điện Bàn lắp đặt 3 điểm/địa phương; khu vực đồng bằng gồm các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc lắp đặt 4 điểm/địa phương; khu vực miền núi gồm các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My lắp đặt 4 điểm/địa phương.