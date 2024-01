Lại chuyện "một ông bầu, nhiều đội bóng"

AN NHI | 13/01/2024 08:30

Câu chuyện “một ông bầu, nhiều đội bóng” khi nói về bầu Hiển một thời lại đang có dấu hiệu lặp lại khi bầu Thụy bắt tay với bầu Đức tài trợ cho Hoàng Anh Gia Lai và những động thái thay người qua lại giữa LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Công An Hà Nội.

Bầu Hiển trong một lần xuống sân trao đổi với các cầu thủ Quảng Nam. Ảnh: A.NHI

Rối mù V-League

Đang tạm nghỉ nhưng “sức nóng” của V-League bỗng tăng nhiệt trở lại khi có chuyển động đầy bất ngờ trên băng ghế huấn luyện liên quan đến LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Công An Hà Nội.

Những ngày qua, thông tin HLV Kiatisuk rời phố núi để ra thủ đô nhận nhiệm vụ thuyền trưởng Công An Hà Nội làm xôn xao dư luận bởi không ai nghĩ đến việc HLV người Thái lại chia tay bầu Đức theo một kịch bản không ngờ. Chưa kể trước đó chân sút chủ lực mùa trước Cley rời nhà đương kim vô địch để gia nhập đội chủ sân Pleiku.

Việc HLV trưởng đội bóng này chuyển sang đội bóng khác là điều rất bình thường trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, song câu chuyện đáng nói ở đây là hai đội LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Công An Hà Nội đều có chung nhà tài trợ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) mà ông bầu Nguyễn Đức Thụy đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Hơn nữa, như tuyên bố của bầu Đức, HLV Kiatisuk vẫn là người của Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, đội bóng phố núi đang gặp khó khăn khi xếp chót bảng tại V-League và cần một HLV được đánh giá tài năng như cựu cầu thủ người Thái Lan tiếp tục dẫn dắt sau gần 3 mùa giải gắn bó. Nhưng có lẽ các ông bầu muốn nhà đương kim vô địch Công An Hà Nội lặp lại thành tích cũ nên đưa HLV Kiatisuk về làm thuyền trưởng.

Trước đó, HLV Vũ Tiến Thành sau khi chia tay TP.Hồ Chí Minh đã được bầu Đức đưa về phố núi hỗ trợ chuyên môn cho HLV Kiatisuk trong cơn bĩ cực của đội bóng. Và khi Kiatisuk được bầu Đức đồng ý “chuyển giao” cho Công An Hà Nội trong phần còn lại của mùa giải, HLV Vũ Tiến Thành được đôn lên thay thế vị trí thuyền trưởng với nhiệm vụ giúp LPBank Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Trở lại thời “một ông chủ, nhiều đội bóng”

Một thời, bóng đá Việt Nam bàn luận rất nhiều đến câu chuyện “một ông chủ, nhiều đội bóng” và không chấp nhận việc bầu Hiển ngoài chủ quản CLB Hà Nội còn tài trợ chính cho SHB Đà Nẵng và Quảng Nam.

Lý do là vì không loại trừ khả năng nảy sinh tiêu cực giữa các đội bóng cùng nhà, nói như bầu Đức “một thằng mập không thể đánh lại 3 thằng gầy”. Tuy nhiên, cuối cùng “đâu vẫn vào đấy” khi Hà Nội, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam cho đến giờ này vẫn thuộc quyền quản lý của nhà bầu Hiển.

Mùa giải năm nay, với việc bầu Thụy bắt tay với bầu Đức và trước đó tài trợ cho đội bóng ngành công an, dù không trực tiếp thể hiện vai trò ông chủ như bầu Hiển nhưng thật ra bầu Thụy đã trở thành “ông chủ” của cả hai đội bóng Hoàng Anh Gia Lai và Công An Hà Nội. Động thái điều chuyển HLV Kiatisuk từ LPBank Hoàng Anh Gia Lai sang dẫn dắt Công An Hà Nội là một minh chứng cho điều đó.

Bầu Thụy còn có người anh em khác cũng đang tài trợ cho đội Thép Xanh Nam Định - đội bóng được tăng cường nhiều cầu thủ chất lượng như Raphaelson, Hendrio, Văn Toàn.

Còn nhớ mùa giải năm trước, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thua ngược ngay trên sân nhà trước Công An Hà Nội - thất bại khiến cho người hâm mộ Nam Định phẫn nộ thể hiện qua hành động vứt trống, đốt áo và thông báo không cổ vũ cho đội bóng.

“Không có lửa làm sao có khói” khi mà hai đội bóng đều do anh em bầu Thụy tài trợ và chiến thắng trên sân Thiên Trường giúp cho Công An Hà Nội sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch V-League.

Với sự vào cuộc của bầu Thụy sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh mùa này giữa các đội bóng anh em nhà bầu Thụy với bầu Hiển hứa hẹn vô cùng quyết liệt. Ở thời điểm hiện tại, anh em nhà bầu Thụy có lợi thế hơn khi Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu V-League, còn Công An Hà Nội với lực lượng cực mạnh như Quang Hải, Văn Thanh, Filip Nguyễn, Văn Hậu, Tấn Tài và sự có mặt của HLV Kiatisuk sẽ rất đáng gờm. Ngược lại, bầu Hiển đang có phần thất thế khi Hà Nội vẫn chưa lấy lại sự ổn định, tân binh Quảng Nam với mục tiêu trụ hạng còn SHB Đà Nẵng đã xuống chơi ở giải hạng Nhất.