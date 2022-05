Núi Thành đoạt chức vô địch giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh năm 2022

(QNO) - Chiều 9.5, sau 4 ngày đêm diễn ra, giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh năm 2022 đã kết thúc với trận chung kết khá hấp dẫn và kịch tính giữa đội bóng Bắc Trà My và Núi Thành.

Niềm vui giành chức vô địch của đội Núi Thành. Ảnh: T.V

Một pha phá bóng dũng mãnh của cầu thủ Núi Thành (áo cam). Ảnh: T.V

Pha đi bóng của vận động viên ghi nhiều bàn thắng nhất Nguyễn Thị Thùy Hương (áo xanh) trong trận chung kết. Ảnh: T.V

Loạt đá luân lưu trong trận chung kết. Ảnh: T.V

Niềm vui vỡ òa của ban huấn luyện và các vận động viên Núi Thành sau trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: T.V

Trao giải cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: T.V

Đội Bắc Trà My nhận giải nhì. Ảnh: T.V

Nhập cuộc tốt hơn, đội bóng Núi Thành sớm có bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, các cô gái Bắc Trà My đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi liên tiếp ghi 2 bàn thắng để dẫn ngược 2-1.Đến phút cuối cùng của trận đấu, Bắc Trà My vẫn nắm chắc cơ hội đăng quang. Nhưng kịch tính của trận đấu đã đến khi ở phút bù giờ, Núi Thành có bàn thắng gỡ hòa 2-2, buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.Với kinh nghiệm sau khi vượt qua Điện Bàn ở trận bán kết trước đó bằng loạt đá luân lưu, nhiều người dự đoán Bắc Trà My có được lợi thế. Song thực tế các cô gái Núi Thành mới là những người thể hiện bản lĩnh. Trong khi họ thực hiện thành công cả 5 lần thì Bắc Trà My chỉ sút vào lưới đối phương có 3 lần.Vượt qua Bắc Trà My trong trận chung kết nghẹt thở, đội Núi Thành đoạt chức vô địch một cách xứng đáng. Dù thất bại trong trận chung kết song Bắc Trà My giành được cả hai giải thưởng cá nhân gồm vận động viên ghi nhiều bàn thắng nhất - Nguyễn Thị Thùy Hương và thủ môn xuất sắc nhất - Nguyễn Thị Thanh Bình.Trong trận tranh giải ba, dù cầm cự trong suốt hiệp 1 nhưng đến hiệp 2, Tiên Phước đã để Điện Bàn ghi được 3 bàn thắng, khép lại trận tranh giải ba với phần thắng thuộc về các cô gái Điện Bàn.