Quảng Nam cầm hòa Công An Hà Nội

(QNO) - Chiều 15/12, Quảng Nam làm khách của Công An Hà Nội trong trận đấu sớm nhất vòng 6 V-League. Đấu pháp hợp lý cùng nỗ lực của toàn đội đã giúp đội khách cầm chân chủ nhà.

Đình Bắc vào sân hiệp 2 và tạo ra nhiều tình huống phối hợp với đồng đội gây nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ảnh: A.S

HLV Văn Sỹ Sơn đã tạo ra bất ngờ khi “cất” ngôi sao sáng nhất Đình Bắc trong đội hình xuất trận, thay thế cho anh là Xuân Tú. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn khá nhiều, Quảng Nam chủ động chơi với đội hình thấp dù có cả 3 ngoại binh ở tuyến trên.

Công An Hà Nội cầm bóng nhiều hơn song gần như không tạo ra được pha bóng tấn công nào đáng chú ý trong suốt hiệp 1. Quang Hải, Geovane, Văn Thanh “mất hút” trước khả năng bọc lót kín kẽ của đối phương.

Bước vào hiệp 2, Đình Bắc được tung vào sân thay tiền vệ Thanh Hậu đã giúp cho thế trận đội nhà trở nên thanh thoát hơn. Chỉ trong 15 phút của hiệp 2, Quảng Nam có 3 pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó 2 pha bóng in dấu giày của cầu thủ mang áo số 7. Thế nhưng, rất tiếc tất cả đều không sút trúng đích.

HLV Văn Sỹ Sơn sau đó còn có nhiều lý do để tiếc nuối khi trung vệ Eze lên tham gia tấn công đánh đầu dội cột dọc phút 83. Trước đó, pha phối hợp đẹp của Conrado cho Hoàng Vũ Samson đối mặt với Filip Nguyễn nhưng do góc quá hẹp nên không thể chiến thắng thủ môn Công An Hà Nội. Đến phút bù giờ, Trung Phong cũng sút vọt xà ngang khi có bóng cận thành, đành chấp nhận hòa 0-0.

Đá trên sân khách và chịu sức ép khá lớn, song Quảng Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Dù sao việc cầm hòa trước ứng cử viên vô địch Công An Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy cũng là thành công rất lớn của Quảng Nam.

Đây là trận bất bại thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn, giúp họ có được 6 điểm qua 6 vòng đấu và tạm thời xếp thứ 9.