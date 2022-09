Quảng Nam gặp Khánh Hòa: Trận cầu 6 điểm

AN NHI | 26/09/2022 14:29

(QNO) - Chiều 28.9 trên sân Tam Kỳ sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm vòng 16 giải hạng Nhất giữa Quảng Nam và Khánh Hòa. Đây được coi là “trận cầu 6 điểm” với hai đội đang xếp thứ nhì và ba trên bảng xếp hạng.

HLV Văn Sỹ Sơn (bên trái) sẽ gặp thách thức rất lớn mang tên Khánh Hòa. Ảnh: A.N

Niềm vui trở lại

Quảng Nam đã tìm lại được niềm vui chiến thắng bằng cuộc lội ngược dòng với tỷ số 2-1 trước Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng 15 diễn ra vào cuối tuần qua (23.9). Còn hơn một chiến thắng để qua đó có 3 điểm giúp rút ngắn cách biệt với hai đội đầu bảng Công An Nhân Dân và Khánh Hòa, trận thắng này còn có ý nghĩa giải tỏa áp lực cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sau 2 trận hòa thất vọng trước đó.

Ngân Văn Đại (bên trái) hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn. Ảnh: A.N

Thi đấu chưa thật sự thanh thoát, song sức tấn công của đội bóng xứ Quảng đã trở nên nguy hiểm hơn khi có sự trở lại của tiền đạo Hà Minh Tuấn để hỗ trợ cho đồng đội Ngân Văn Đại. Trước đó, do chấn thương Minh Tuấn không thể ra sân trong trận gặp Long An và Đăk Lăk, đội nhà không thể ghi bàn thắng và bị cầm chân đều với tỷ số 0-0.

Quảng Nam bất bại kể trong 6 trận từ khi HLV Văn Sỹ Sơn về nắm đội trong khi trước đó đã nhận đến 4 thất bại. Trong những trận đã qua, đội có được 4 chiến thắng (có 2 trên sân khách) và 2 hòa, ghi được 8 bàn thắng, để lọt lưới 2 bàn. Với kết quả này, đội bóng xứ Quảng là một trong số các đội có phong độ cao và ổn định nhất.

Khánh Hòa đang có phong độ cao, thật sự là đối thủ khó nhằn. Ảnh: A.N

Đối thủ khó nhằn

Đối thủ ở vòng đấu 16 này là Khánh Hòa, đội cũng đang có phong độ cao và xếp trên Quảng Nam với 2 điểm nhiều hơn. Vì vậy, đây là cuộc chiến quan trọng đối với cả hai trên con đường hướng đến mục tiêu thăng hạng vào cuối mùa giải.

Trong trận lượt đi trên sân đối phương, đội trưởng Minh Tuấn và các đồng đội may mắn có được bàn thắng gỡ hòa vào phút cuối trận đấu. Vì vậy, trận đối đầu sắp tới được dự báo là rất nhiều khó khăn, thách thức đối bóng đội bóng chủ sân Tam Kỳ.

So về sức mạnh hàng công thì cả hai đội ngang nhau, Quảng Nam nhỉnh hơn về số bàn thắng (18 so với 16). Nhưng khả năng phòng ngự thì đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn kém hơn rất nhiều so với các học trò HLV Võ Đình Tân, nhất là sau sự ra đi của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh. Ở trận gặp Bà Rịa Vũng Tàu, không ít lần khán giả xứ Quảng thót tim khi các cầu thủ phòng ngự đội nhà đỡ hụt bóng giúp đối phương có cơ hội ghi bàn.

Hà Minh Tuấn (áo vàng) trở lại sau chấn thương giúp sức tấn công của Quảng Nam sắc nét hơn. Ảnh: A.N

Khánh Hòa đang là đội có hàng phòng ngự vững chắc nhất giải với chỉ 8 lần để lọt lưới. Rõ ràng, đây là đối thủ rất khó nhằn, khi mà thất bại gần nhất của họ đã cách đây 9 vòng đấu. Kể từ đó đến nay, đội bóng phố biển Nha Trang thắng 5 và hòa 4 trận.

Quảng Nam có điểm tựa sân nhà cùng tinh thần đang lên sau khi giành chiến thắng ở vòng đấu vừa qua. Hơn nữa, nếu có được 3 điểm trong trận đấu này sẽ vượt qua đối thủ và nắm lợi thế trong cuộc đua thăng hạng nên quyết tâm càng lớn. Chờ xem thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có vượt qua áp lực phải thắng!