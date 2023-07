Sôi động thể thao thiếu nhi

AN NHI | 15/07/2023 08:30

Chưa bao giờ, sân chơi thể thao dành cho thiếu nhi toàn tỉnh lại sôi động như năm nay. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày qua đã có 3 giải thể thao (bóng đá, bơi lội, cầu lông) được Sở VH-TT&DL tổ chức, thu hút đông đảo vận động viên nhỏ tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các vận động viên nhi đồng có được những sân chơi sôi nổi, bổ ích. Ảnh: A.NHI

Cầu lông trẻ Điện Bàn thăng hoa

Giải Cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh năm 2023 (diễn ra tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh trong 3 ngày 5 - 7/7) đã chứng kiến màn thể hiện trên cả tuyệt vời của các tay vợt trẻ đến từ Điện Bàn. Ở độ tuổi nhỏ nhất của giải là dưới 11 tuổi và 12 - 13 tuổi, các tài năng nhí Điện Bàn xuất sắc giành trọn cả bộ 4 huy chương vàng (HCV) ở nội dung đơn nam, đơn nữ.

Ngoài ra, đoàn còn giành thêm 1 HCV đơn nam nhóm tuổi 14 - 15. Đáng chú ý, đây đều là những vận động viên từ “lò” đào tạo Câu lạc bộ Điện Phước của “ông bầu” Trần Thế Thái.

Cùng với 1 HCV đơn nữ nhóm 16 - 18 tuổi và 2 HCV nhóm 19 tuổi trở lên, đoàn Điện Bàn có một giải đấu thăng hoa khi đạt được tổng cộng 8 HCV, 6 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ) và quan trọng hơn là chiến thắng thuyết phục trong cuộc đua giành ngôi nhất toàn đoàn của giải.

Những giải đấu trẻ rất khó tìm nhà tài trợ cho công tác tổ chức giải nhưng bù lại, các địa phương lại vận động được nguồn lực xã hội hóa từ gia đình vận động viên. Phần lớn địa phương chỉ đảm nhận phần mua sắm áo thi đấu trang bị cho vận động viên, nước uống, còn lại kinh phí cho việc ăn ở, di chuyển nhờ các bậc phụ huynh hỗ trợ. Thậm chí nhiều gia đình gồm cha mẹ, anh chị em, kể cả ông bà cùng đi theo “ở nhà trọ, ăn cơm bụi” để cổ vũ con em mình thi đấu.

Có người cho rằng, Tam Kỳ vắng mặt ở giải đấu lần này giúp Điện Bàn chiến thắng dễ dàng trong cuộc đua toàn đoàn. Điều này không sai, song chưa hẳn đúng hoàn toàn nếu nhìn vào thực lực của cầu lông trẻ Điện Bàn.

Trước đó tại giải Cầu lông trẻ - thiếu niên - nhi đồng TP.Tam Kỳ mở rộng năm 2023 được tổ chức hồi đầu tháng 6, Câu lạc bộ Điện Phước cũng đã vượt qua chủ nhà để giành giải nhất toàn đoàn.

Hơn nữa, chứng kiến các trận đấu đầy quyết liệt với sự góp mặt của 165 vận động viên đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố cho thấy sức cạnh tranh ở giải năm nay rất lớn.

Trong đó, các địa phương có phong trào mạnh lâu nay như Hiệp Đức, Quế Sơn, Núi Thành đều có nhiều gương mặt trẻ chất lượng và thực tế ở giải đấu này giành được kết quả cao: Hiệp Đức 5 HCV, Núi Thành và Quế Sơn mỗi đoàn có 2 HCV.

Sôi động

Chưa bao giờ, thiếu nhi toàn tỉnh lại được ngành TD-TT dành sự ưu ái rất lớn như dịp hè năm nay. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày đã có 3 giải thể thao quy mô cấp tỉnh đầy sôi động được Sở VH-TT&DL tổ chức, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Các giải đấu nối tiếp nhau, từ giải Bóng đá nam Futsal nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh năm 2023 (diễn ra ra Nhà thi đấu TD-TT tỉnh vào 24 - 26/6) có 10 đội bóng đến từ các câu lạc bộ tại Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh tham gia đến giải Bơi vô địch các nhóm tuổi tỉnh năm 2023 (diễn ra tại Trung tâm TD-TT Bắc Quảng Nam, Điện Bàn trong 2 ngày 3 và 4/7) có 180 vận động viên của 6 địa phương và mới nhất là giải Cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh năm 2023. Thêm một giải trẻ nữa sẽ diễn ra cuối tuần này, đó là giải Bóng bàn vô địch các nhóm tuổi tỉnh năm 2023 do Sở VH-TT&DL tổ chức tại Hội An (từ 14 - 16/7).

Liên tiếp lựa chọn những môn thể thao đang phát triển mạnh tại nhiều địa phương để tổ chức giải với hy vọng mở ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, cũng là cơ hội quý để thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh đam mê tập luyện, thi đấu các môn thể thao giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn.

Đồng thời thông qua những giải đấu trẻ này nhằm phát hiện các nhân tố có năng khiếu tiếp tục đầu tư cũng như làm cơ sở, nền tảng để khuyến khích phong trào thể thao phát triển.