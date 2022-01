Tam Kỳ - điểm sáng đại hội Thể dục - thể thao

Trong bức tranh tối màu của năm 2021 khi đại hội TD-TT của hầu hết huyện, thị xã, thành phố chỉ tổ chức được vài môn rồi “đứng bánh” do dịch bệnh Covid-19 thì Tam Kỳ trở thành điểm sáng hiếm hoi khi hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra.

Đội bóng chuyền nữ Tam Kỳ đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nữ tỉnh năm 2021. Ảnh: T.VY

Tổ chức giải trong mùa dịch

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT, Phó ban Tổ chức Đại hội TD-TT TP.Tam Kỳ lần thứ IX cho biết, kế hoạch đại hội của thành phố tổ chức tổng cộng 10 môn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11.2021.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dù rất nỗ lực song cuối cùng chỉ tổ chức được 8 môn, bao gồm cờ tướng, bóng chuyền nữ, bơi, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, việt dã, bóng chuyền nam.

Trong năm 2021, đoàn vận động viên Tam Kỳ thi đấu khá thành công tại 2 giải thể thao cấp tỉnh, trong đó giành giải nhất giải Bóng chuyền nữ tỉnh và giải nhì toàn đoàn giải Cờ tướng tỉnh.

Cũng cần nói thêm, bóng đá nam trước đó đã được Ban tổ chức đại hội thống nhất không tổ chức vì đây là môn thi đấu dài ngày, lượng người tập trung đông dễ gây mất an toàn phòng dịch Covid-19.

Còn môn cuối cùng của đại hội là bóng đá nữ đã triển khai kế hoạch thi đấu nhưng giờ chót phải tạm dừng vì bão lụt và không còn thời gian để tổ chức trong năm 2021.

Ngay cả lễ khai mạc đại hội dù được chuẩn bị chu đáo nhưng vì dịch bệnh nên cuối cùng không thể tổ chức. Dù vậy, trong một năm mà dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, nhiều hoạt động phải tạm dừng thì việc tổ chức được 8 môn thi đấu là sự nỗ lực rất lớn của địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, trong quá trình tổ chức các giải thể thao, nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với mọi người tham gia, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp 5K theo quy định như bắt buộc tất cả vận động viên, thành viên ban tổ chức, trọng tài đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tập trung đông.

Cạnh đó, các giải đấu cũng được hạn chế số lượng khán giả, thậm chí ở một số môn diễn ra trong nhà thi đấu như bóng bàn, cầu lông tổ chức không có khán giả.

“Dù không có nhiều sự cổ động của đông đảo người xem như các kỳ đại hội trước do yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng các vận động viên vẫn thi đấu tích cực, hào hứng, góp phần giúp đại hội thành công” - ông Dũng chia sẻ.

Theo kế hoạch của tỉnh, năm 2021 diễn ra đại hội TD-TT cấp huyện và qua đó chuẩn bị lực lượng cho đại hội TD-TT cấp tỉnh, song dịch bệnh Covid-19 khiến phần lớn địa phương trên địa bàn tỉnh “đứng bánh” trong việc tổ chức đại hội.

Trong khi đó, Tam Kỳ vẫn chủ động tổ chức được hầu hết môn thi đấu theo kế hoạch trong điều kiện đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch, trở thành địa phương duy nhất cả tỉnh cơ bản hoàn thành đại hội TD-TT.

Tất cả xã, phường góp mặt

Cuối tuần qua, TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội TD-TT thành phố lần thứ IX năm 2021 và khen thưởng các địa phương đạt kết quả cao.

Môn bóng chuyền nam Đại hội TD-TT Tam Kỳ năm 2021. Ảnh: T.VY

Theo đánh giá, đại hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của tất cả 13 xã, phường (trong đó có đến 9 xã, phường tham gia đủ 8 môn) với tổng số 1.142 vận động viên, tạo ra không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng. Không chỉ ở các cuộc tranh tài cá nhân, đồng đội ở từng môn, cuộc đua toàn đoàn đại hội kỳ này cũng diễn ra khá hấp dẫn.

Kết quả, đoàn thể thao phường Tân Thạnh thi đấu xuất sắc ở hầu hết môn và giành vị thứ nhất toàn đoàn một cách thuyết phục. Cuộc cạnh tranh vị thứ nhì toàn đoàn diễn ra khá gay cấn giữa phường An Sơn và phường An Xuân và phần thắng cuối cùng thuộc về phường An Sơn. Tương tự, vị thứ tư của Tam Thăng và thứ năm của Hòa Thuận cũng chỉ chênh nhau có 2 điểm.

Theo ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, Đại hội TD-TT thành phố lần thứ IX đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo và vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Ban tổ chức đại hội và các địa phương có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng phương án tổ chức hiệu quả trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các giải đấu được diễn ra tuyệt đối an toàn.

Tất cả góp phần giúp đại hội thành công tốt đẹp trong điều kiện rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Qua đó, thành phố có điều kiện thuận lợi để chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu đạt kết quả tốt tại các giải thể thao và nhất là Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ IX được tổ chức trong năm 2022.