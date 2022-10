Vòng đấu cuối cùng giải hạng Nhất 2022: Quảng Nam níu kéo hy vọng mong manh

AN NHI | 30/10/2022 09:02

Cuối tuần này, giải hạng Nhất quốc gia 2022 sẽ hạ màn. Ngoài tấm vé thăng hạng đầu tiên đã thuộc về Công An Nhân Dân sau vòng đấu 21, tấm vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa hai đội bóng miền Trung là Khánh Hòa (39 điểm) và Quảng Nam (37 điểm).

Quảng Nam và Khánh Hòa bất phân thắng bại trong hai lần gặp nhau ở mùa giải năm nay, giờ còn cạnh tranh tấm vé thăng hạng. Ảnh: A.NHI

Tự làm khó

Cách đây vài vòng đấu, Quảng Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua thăng hạng. Tuy nhiên, Quảng Nam lại liên tiếp tự “làm khó mình” bằng hai thất bại nặng nề ngay trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Phố Hiến và Công An Nhân Dân.

Đến trận cầu được xem là “chung kết” gặp Khánh Hòa cũng trên sân Tam Kỳ, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn tiếp tục gặp khó, đành chấp nhận trận hòa mà như thua. Bởi không chỉ rơi xuống vị thứ 5 trên bảng xếp hạng và để đối thủ Khánh Hòa bỏ xa 4 điểm, đội còn mất luôn lợi thế nắm quyền tự quyết trong những trận cầu quyết định.

Chỉ giành được có vỏn vẹn 1 điểm qua 3 trận đấu liên tiếp trên sân nhà trong giai đoạn quyết định của mùa giải, không nhiều người còn nghĩ đến chuyện lên V-League nữa khi mà cánh cửa lên hạng coi như đã khép lại với đội bóng xứ Quảng.

Vòng đấu cuối cùng còn chứng kiến một cuộc chạy đua khác cũng rất căng thẳng, đó là trốn suất rớt hạng duy nhất giữa 3 đội bóng cùng 18 điểm là Đăk Lăk, Bình Phước và Phù Đổng. Ở vòng đấu tới, Đăk Lăk và Bình Phước đều có lợi thế được chơi trên sân nhà trước hai đối thủ đã xong nhiệm vụ lần lượt là Công An Nhân Dân và Huế, trong khi đó Phù Đổng làm khách của Phố Hiến cũng hết mục tiêu. Ai sẽ là cái tên chia tay giải hạng Nhất?

Nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn còn cái may khi ở vòng đấu áp chót cuối tuần qua, trong khi có được chiến thắng nhẹ nhàng trên sân đối thủ hết mục tiêu Cần Thơ thì các đối thủ cạnh tranh, hoặc bị thất bại (Phố Hiến bị Công An Nhân Dân đánh bại), hoặc bị cầm hòa (Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu lần lượt để Long An và Phú Thọ thủ hòa).

Điều này cũng đồng nghĩa, Phố Hiến và Bà Rịa Vũng Tàu chính thức bị loại khỏi cuộc chơi, giờ chỉ còn Khánh Hòa và Quảng Nam tiếp tục cuộc đua tranh tấm vé thăng hạng còn lại (sau khi Công An Nhân Dân đoạt tấm vé đầu tiên). Đây có thể coi là món quà bất ngờ dành cho đội bóng chủ sân Tam Kỳ để tiếp tục nuôi hy vọng ở vòng đấu cuối cùng.

Còn nước, còn tát

Bất phân thắng bại trong cả hai lần đối đầu ở mùa giải năm nay, Quảng Nam và Khánh Hòa lại bước vào cuộc cạnh tranh lên chơi V-League. Với việc kém Khánh Hòa 2 điểm nên có thể nói, hy vọng chiến thắng trong cuộc đua sở hữu tấm vé lên chơi V-League mùa giải tới còn lại dành cho đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn là không nhiều khi mà giải đấu chỉ còn duy nhất vòng đấu nữa. Ngược lại, HLV Võ Đình Tân cùng các học trò nắm trong tay quyền tự quyết, chỉ cần giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng là hoàn thành mục tiêu.

Hy vọng đối với đội bóng xứ Quảng rất mong manh, nhưng “còn nước, còn tát” và biết đâu điều bất ngờ có thể tiếp tục xảy ra. Đội trưởng Hà Minh Tuấn cùng đồng đội chỉ có cửa duy nhất là bắt buộc phải có được 3 điểm trong trận cầu quyết định và trông chờ đối thủ không thắng.

Thực tế dù có lợi thế lớn song Khánh Hòa cũng đang chịu áp lực buộc phải thắng bởi nếu hòa, rất có thể chính họ mới là đội thua cuộc. Lúc đó, cả hai cùng được 40 điểm nhưng theo điều lệ giải, xét chỉ số đối đầu thì Quảng Nam lợi thế hơn nhờ ghi bàn thắng trên sân khách (hòa 0-0 trên sân Tam Kỳ và hòa 1-1 trên sân đối phương). Rõ ràng, Quảng Nam đang là đội bóng “cửa dưới” và sau những gì đã trải qua tưởng chừng đã hết cơ hội, tâm lý nhà cựu vô địch V-League thỏa mái hơn đối thủ rất nhiều.

Ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 29/10, Quảng Nam đón tiếp Phú Thọ còn Khánh Hòa gặp Cần Thơ. Chiến thắng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với cả hai đội chủ nhà khi đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng vấn đề là trong một trận cầu quan trọng và thời điểm nhạy cảm như thế này, đội bóng nào chịu được áp lực mới có thể vượt qua.

Không thể nắm quyền quyết định, vậy nên đây là trận đấu mà ban huấn luyện và các cầu thủ Quảng Nam trên sân Tam Kỳ “vừa đá, vừa ngóng” về kết quả trên sân 19/8 Nha Trang để biết số phận của mình.