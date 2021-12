Ta bắt đầu nhen nhóm một lửa than cho đông

chuyện về đôi chân mày

chuyện về đôi mắt xanh

mùa thu theo nai

bướm mộng ngang đồi

nấm đợi trăng ...

Thanh tao hoa cỏ may găm vào thu những vô ngôn

lặng lẽ hình hài

lặng lẽ môi em lần đầu hạnh phúc và khổ đau

ta tiếc mười đầu ngón tay không chạm đều lên bàn phím để tình yêu sót đi một vài ký tự

thạch sùng khoan đêm

tình yêu dại như hoa dại thì mơ chi giấc mơ cắm lọ

xương xẩu hoa cỏ may điệu đàng trong gió

đêm nay một lửa than bắt đầu cháy

một đôi chân mày kẻ ngang trời

một đôi mắt xanh vời vợi

lập mùa

Hơi thở từ lồng ngực phả vào đêm

mầm đông quẫy cựa

sự sống treo ngược hoặc ẩn nấp hoặc di dời

lũ chồn khấp khởi

tôi nhặt bóng phù du nổ sáng

cho em và hoa cỏ may ngày lập đông.