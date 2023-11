Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 4,13%

(QNO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022; bình quân 10 tháng CPI tăng 4,13% so với cùng kỳ.

CPI tháng 10 tăng nhẹ so với tháng trước (ảnh minh họa). Ảnh: CHÂU NỮ

Nguyên nhân chính dẫn đến CPI tháng 10 tăng là giá lương thực, thực phẩm tăng theo giá gạo xuất khẩu; giá thuê nhà tăng theo nhu cầu; sự điều chỉnh tăng của giá gas, giá điện; giá dịch vụ giáo dục tăng.

Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 giảm nhẹ so với tháng trước, hoạt động du lịch kém sôi động hơn do rơi vào chu kỳ thấp điểm, nhu cầu tiêu dùng nhiều nhóm hàng giảm sâu.

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt hơn 6.000 tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy 10 tháng của năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 58,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 44,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 18%; doanh thu dịch vụ khác đạt gần 4.600 tỷ đồng, tăng 2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 264 tỷ đồng, tăng 167%.

Tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 10 tháng đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 619 tỷ đồng, tăng 27%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 19%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 961 tỷ đồng, tăng 48%.