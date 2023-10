Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung thành phố Hội An

Tính đường xa cho đô thị di sản

QUỐC TUẤN | 13/12/2022 - 08:30

Bất kỳ tác động, tổn thương nào đến đô thị cổ Hội An đều nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều chủ thể. Đó là lý do tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trước khi phê duyệt quy hoạch đô thị này đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.