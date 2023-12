Gần 14 tỷ đồng vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường Võ Chí Công năm 2024

Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tại ngã ba Cây Cốc

T.CÔNG - T.PHƯƠNG | 17/12/2023 - 11:29

(QNO) - Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Thăng Bình và UBND thị trấn Hà Lam ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 khu vực ngã ba Cây Cốc.