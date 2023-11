Hội An đề xuất 6 dự án đầu tư mới cho kế hoạch đầu tư công trung hạn

(QNO) - Trong buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh mới đây, UBND TP.Hội An đã đề xuất danh mục dự án đầu tư mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Quảng Nam.

Cầu Phước Trạch bắc qua sông Đế Võng hiện đã xuống cấp và chật hẹp. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND TP.Hội An đề xuất dự án nâng cấp, mở rộng cầu Phước Trạch với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Hội An đề xuất 5 dự án, bao gồm: trụ sở làm việc HĐND - UBND TP.Hội An; sửa chữa, nâng cấp hệ thống kè khu phố cổ; nạo vét và xây dựng tuyến kè, đường ven sông Hói Muống; khắc phục sạt lở bờ biển phường Cẩm An; quy hoạch, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân TP.Hội An.

Hội An đề xuất dự án khắc phục sạt lở bờ biển phường Cẩm An với tổng mức đầu tư dự kiến 400 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn Quảng Nam giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Q.T

Về dự án nâng cấp, mở rộng cầu Phước Trạch, theo đại diện các ban, ngành liên quan tham dự buổi làm việc, dự án này là cấp thiết để tạo sự thông suốt cho giao thông khu vực ven biển TP.Hội An, tuy nhiên trong bối cảnh nguồn lực khó khăn như hiện nay thì rất khó để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cho rằng kế hoạch nâng cấp, mở rộng cầu Phước Trạch đã có từ lâu nhưng đến nay chưa thực hiện được; đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp thu, xem xét ưu tiên cho dự án nâng cấp, mở rộng cầu Phước Trạch trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.