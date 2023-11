Một khách hàng Quảng Nam trúng thưởng ô tô Vinfast VFe34 trị giá 710 triệu đồng của BIDV

(QNO) - Sáng nay 6/11, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP.Hội An (BIDV Hội An) tổ chức trao giải chương trình tiết kiệm dự thưởng “Gửi tiền được tiền, trúng thêm xe điện” và chương trình trao quà an sinh xã hội năm 2023.

Ông Hoàng Minh Trung - Giám đốc BIDV Hội An và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam Phạm Trọng (bên trái) trao giải đặc biệt cho chị Phan Long Hương Thủy. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Hoàng Minh Trung - Giám đốc BIDV Hội An cho biết, BIDV không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm dịch vụ tốt nhất đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, BIDV cũng thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm tri ân, gia tăng quyền lợi, tạo sự gắn kết bền chặt giữa ngân hàng và khách hàng.

Chương trình khuyến mại tiền gửi “Gửi tiền được tiền, trúng thêm xe điện” sau thời gian triển khai từ ngày 23/8/2023 đến 22/9/2023 đã lan tỏa, thu hút sự tham gia của hàng triệu khách hàng trên khắp cả nước với nhiều cơ hội quà tặng vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Thực hiện theo đúng thể lệ khuyến mại đã đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, ngày 3/10/2023 BIDV đã tiến hành quay số để xác định các khách hàng may mắn trúng giải thưởng của chương trình.

BIDV Hội An có 6 khách hàng may mắn trúng thưởng, trong đó có giải thưởng cao nhất của chương trình là ô tô Vinfast VFe34 trị giá 710 triệu đồng. Đây không chỉ là niềm vui riêng của khách hàng mà cũng là niềm tự hào của BIDV khi đã mang đến may mắn cho khách hàng.

Chị Phan Long Hương Thủy (phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) may mắn trúng thưởng giải đặc biệt của chương trình khuyến mại tiền gửi “Gửi tiền được tiền, trúng thêm xe điện” chia sẻ, được nhận ô tô Vinfast VFe34 trị giá 710 triệu đồng của BIDV không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất mà là sự tử tế, hào phóng của ngân hàng.

“Thêm một lần nữa tôi vững tin vào các dịch vụ ngân hàng của BIDV và chúc ngân hàng luôn giữ vững danh hiệu ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank” - chị Thủy nói.

BIDV Hội An trao chương trình an sinh xã hội cho các trường học trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Ảnh: Q.VIỆT

Cũng trong sáng 6/11, BIDV Hội An đã tổ chức lễ trao chương trình an sinh xã hội cho các trường học trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Theo đó, tài trợ máy tính trị giá 10 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Điện Trung; tài trợ loa và quạt điện trị giá 15,6 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Điện Hồng; nhà đồ chơi ngoài trời trị giá 15,6 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Điện Phước; ti vi trị giá 10 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Điện Thắng Trung; loa trị giá 11,6 triệu đồng cho Trường Mẫu giáo Điện Nam Trung; trao học bổng trị giá 13,2 triệu đồng cho Trường Tiểu học Cao Bá Quát (Điện Hồng).

Ông Hoàng Minh Trung - Giám đốc BIDV Hội An cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ngân hàng luôn thực hiện công tác xã hội, rất tích cực trong các chương trình tài trợ về giáo dục, y tế, xã hội để đóng góp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.