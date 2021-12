Năm 2021, kinh tế Quảng Nam vẫn tăng trưởng

(QNO) - Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của UBND tỉnh đã nêu ra những chỉ số khá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam bất chấp dịch Covid-19 hoành hành suốt một năm, đặc biệt là thu ngân sách nhà nước vẫn vượt dự toán được giao.

Chỉ dấu phục hồi tăng trưởng

Năm 2021, Quảng Nam tiếp tục chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nền kinh tế của tỉnh có lúc rơi vào cảnh khó khăn, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất; nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, người lao động mất việc làm do các nơi đã thực hiện giãn cách xã hội với thời gian kéo dài.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến năm nay tăng 5,1%, nghĩa là chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 6,5 – 7%. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh, đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động mạnh của dịch Covid-19. Quảng Nam là một trong những tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng khá của cả nước. Bởi, theo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, GDP năm 2021 của cả nước ước tính tăng trưởng từ 2% đến 2,5%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định (tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020); khu vực công nghiệp và xây dựng phục hồi với mức tăng trưởng 7,8%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ, nổi bật là tăng trưởng ở lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, sản xuất cung cấp nước và xử lý nước thải...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, ấn tượng nhất là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 21.154 tỷ đồng (đạt 109,3% so với dự toán giao). Trong đó, thu nội địa 17.519 tỷ đồng (đạt 109,5% dự toán); thu xuất nhập khẩu 3.635 tỷ đồng (đạt 108,5% dự toán giao).

Sức “bền bỉ” của nền kinh tế nằm ở cơ cấu nguồn thu chuyển biến tích cực, ít phụ thuộc vào một sản phẩm chủ lực. Minh chứng thời điểm năm 2015, số thu từ ô tô của tỉnh chiếm hơn 70% tổng thu nội địa thì năm nay giảm xuống dưới 50%.

Giảm nguồn thu ô tô trong nước, ngoài nguyên nhân dịch bệnh còn có yếu tố Việt Nam đã ký kết và tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do buộc phải cam kết lộ trình phải cắt giảm sâu thuế nhập khẩu làm ảnh hưởng đến doanh thu sản phẩm ô tô.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 1.042 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 8.960 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 8.138 với số vốn đăng ký hơn 87.832 tỷ đồng. Đáng chú ý, 457 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 84% so với cùng kỳ), nhưng có 700 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 42% so cùng kỳ), 173 doanh nghiệp giải thể và 287 doanh nghiệp chờ giải thể (tăng 88% so với cùng kỳ).

Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành là thực hiện có hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng trưởng kinh tế cao hơn so với bình quân chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán giao. Cạnh đó là đột phá về cải cách hành chính, môi trường đầu tư, cải thiện năng lực cạnh tranh; đôn đốc đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh giải quyết đảm bảo an sinh, phúc lợi, chăm lo đời sống nhân dân; tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhận diện thách thức

Hệ lụy của dịch bệnh là làm tê liệt hoạt động dịch vụ du lịch. Doanh thu du lịch năm 2021 ước đạt 480 tỷ đồng (giảm 55,2% so với năm 2020 và giảm 92,3% so với năm 2019).

Áp lực giải ngân vốn đầu tư công cũng là vướng mắc dai dẳng của nhiều địa phương trong tỉnh. Theo thống kê, đến ngày 24.11.2021, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.749 tỷ đồng (chiếm 65% tổng vốn đầu tư công).

Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ ra sự chậm trễ trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; năng lực xử lý những tình huống cấp bách, đột xuất, bất ngờ trong công tác phòng dịch Covid-19 còn lúng túng. Kinh tế cả năm dù có tăng trưởng nhưng chưa đạt như kế hoạch.

Thiệt hại của thiên tai, dịch bệnh quá lớn nên đòi hỏi tiêu tốn nguồn lực lớn về tái thiết kinh tế, ổn định đời sống xã hội và mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả. Trong khi đó, đời sống của bộ phận người lao động gặp khó khăn, hàng loạt vấn đề phát sinh cần giải quyết về an sinh xã hội, lao động việc làm…

Thách thức mà Quảng Nam đối mặt trong năm 2021 cũng như nhiều năm trước đây là chưa đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm. Mặt khác, tiến độ triển khai xây dựng các Đề án, Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn chậm.

Theo UBND tỉnh, bất cập còn ở công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai, bố trí quỹ đất tái định cư, xây dựng nhà ở xã hội, khoáng sản, vật liệu xây dựng ở các địa phương.