Thu ngân sách Hội An năm 2023 chỉ đạt 76% dự toán tỉnh giao

(QNO) - Sáng nay 14/12, diễn ra kỳ họp thứ 10, HĐND TP.Hội An khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Hội An ước đạt hơn 961 tỷ đồng (đạt khoảng 76% dự toán tỉnh giao).

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND TP.Hội An khóa XII. Ảnh: Q.T

Trong số này, thu ngân sách nhà nước năm 2023 không bao gồm tiền sử dụng đất: đạt hơn 751 tỷ đồng, tăng 3,38% so dự toán HĐND thành phố giao và tăng 8,47% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023 do UBND tỉnh chưa phê duyệt giá đất nên các dự án trên địa bàn thành phố không thể nộp tiền sử dụng đất dẫn đến nguồn thu sử dụng đất đạt thấp (chỉ đạt 28%).

Năm 2024, dự báo Hội An không có nguồn tăng thu đột biến. Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 1.566 tỷ đồng (tăng hơn 6% so với dự toán năm 2023 và tăng hơn 62% so với ước thực hiện năm 2023).

Hội An thu ngân sách không đạt dự toán có nguyên nhân từ việc nguồn thu sử dụng đất đạt thấp do chưa có phương án phê duyệt giá đất. Ảnh: Q.T

Theo UBND TP.Hội An, dù có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành ngân sách nhưng vẫn còn tình trạng thất thu, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý hộ kinh doanh cá thể, quản lý nguồn thu vãng lai. Nợ đọng về thuế được kiểm soát nhưng còn lớn.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư chưa đạt tiến độ là do các chủ đầu tư, các ngành liên quan còn chậm trong thực hiện công tác triển khai phê duyệt chủ trương, dự án, lập hồ sơ dự án/thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự án, đấu thầu...

Bên cạnh đó cơ quan chức năng chưa thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác quản lý hiện trạng dẫn đến chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO là sự kiện đáng chú ý trong năm 2023. Trong ảnh: Diễu hành chào mừng Hội An gia nhập thành phố sáng tạo toàn cầu. Ảnh: Q.T

Trong năm 2023, Hội An đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu toàn ngành du lịch đạt hơn 4.139 tỷ đồng.

Một số sự kiện, hoạt động đáng chú ý diễn ra trong năm 2023 có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của thành phố như: Ban hành Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch; Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO; xây dựng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức công bố và công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023...