Thủ tướng Phạm Minh Chính: "25 năm tới, phải xây dựng một Thaco thế hệ mới"

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh 25 năm qua; đồng thời yêu cầu đơn vị phải theo đuổi sứ mệnh mới, đó là xây dựng một Thaco thế hệ mới trong cuộc cách mạng 4.0.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm nhà máy ô tô của Thaco. Ảnh: C.Đ

Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Nam, sáng nay 27.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến tham quan Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Thaco và nghe một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu phục hồi nhanh nền kinh tế hậu Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ.

Tháp tùng đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban ngành.

Thủ tướng thăm hỏi đời sống công nhân Thaco. Ảnh: C.Đ

Dấu ấn lớn

Tham quan các nhà máy tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai - Trường Hải, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước sự phát triển của Thaco cũng như chiến lược đầu tư bài bản của tập đoàn đối với 3 lĩnh vực ô tô, cơ khí và nông nghiệp.

Thủ tướng thăm một dây chuyền sản xuất. Ảnh: C.Đ

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Thaco cho biết đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng trong năm 2022. Thaco Group hiện có 2 tập đoàn gồm Thaco Auto và Thagrico, cùng 4 tổng công ty thành viên là Thaco Industries, Thadico, Thilogi và Thiso. Là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của đất nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đáng chú ý nhất là công nghiệp nặng, nông nghiệp, logistic, thương mại và xây dựng hạ tầng nên kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp thuộc Thaco Group luôn thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư.

Thăm dây chuyền lắp ráp ô tô của Thaco tại Khu công nghiệp Chu Lai. Ảnh: C.Đ

Năm 2022, Thaco dự kiến đạt doanh số 125.000 xe, đầu tư thêm 42 showroom mới. Riêng Thaco Auto có kế hoạch tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu phát triển công nghệ và các tính năng thông minh, phát triển sản phẩm xe du lịch điện, sản phẩm xe các loại theo yêu cầu khách hàng mang thương hiệu riêng của Thaco và kiểm soát chất lượng sản phẩm xuyên suốt trên toàn chuỗi.

Doanh số bán hàng của Thaco trong năm 2022 dự kiến đạt 125.000 xe ô tô các loại. Trong đó xe du lịch hơn 97.000 chiếc với các thương hiệu BMW, MINI, Mazda, Peugeot, Kia; các loại xe tải, bus, minibus là 28.000 chiếc.

Mảng dịch vụ và phụ tùng của Thaco Auto cũng đặt mục tiêu đạt hơn 6.500 tỷ đồng trong năm 2022. Để thực hiện các mục tiêu bán hàng và dịch vụ này, Thaco Auto sẽ tiếp tục đầu tư thêm 42 showroom, nâng tổng số lên 383 showroom.

[CLIP] - Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhà máy ô tô của Thaco:

Your browser does not support the video tag.

Với Thagrico, hiện nắm trong tay 48.500ha đất canh tác tại Tây Nguyên và Campuchia. Chiến lược được ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco đưa ra là sản xuất kinh doanh nông nghiệp với quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ. Trong kế hoạch năm 2022, Thagrico phấn đấu đạt sản lượng trái cây gần 400.000 tấn và 2.000 tấn mủ cao su với doanh thu 4.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục trồng mới 1.500ha cây ăn trái, nâng tổng diện tích trong năm 2022 lên 10.300ha chuối, 890ha dứa và 3.700ha xoài...

Thaco phải theo đuổi sứ mệnh mới

Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng là phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Thaco đã hình thành một tập đoàn đa ngành: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Thaco. Ảnh: C.Đ

“Thaco đã làm được, đi đúng hướng và rất hiệu quả. Sản xuất ô tô quan trọng là từ công nghiệp cơ khí và Thaco đã làm chủ công nghiệp cơ khí, làm chủ công nghiệp ô tô - ngành công nghiệp mà đất nước đã khao khát 40 năm. Một đất nước hiện đại phải có công nghiệp hiện đại, mà phát triển được công nghiệp cơ khí là nền tảng. Bộ Công Thương phải xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp cơ khí, để phát triển đất nước theo hướng công nghiệp, hiện đại, từng bước nội địa hóa. Phải có những ngành công nghiệp nền tảng. Tôi rất ủng hộ tham vọng và sứ mệnh Thaco đang theo đuổi” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý Thaco cần tiếp tục phát triển hạ tầng, Thủ tướng cũng đề nghị Quảng Nam cần thu hút mạnh mẽ hơn những doanh nghiệp lớn vào đầu tư, cần có “nhiều Thaco hơn trên đất Quảng Nam”; đồng thời nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoạt động kinh doanh sản xuất phải đúng pháp luật.

Đoàn công tác kiểm tra tại cảng biển Chu Lai. Ảnh: C.Đ

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành quả, sứ mệnh mà Thaco theo đuổi suốt 25 năm qua, Thủ tướng căn dặn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tập đoàn phải phát huy hiệu quả, nâng tầm hoạt động. “Hai mươi lăm năm tới, phải là một Thaco thế hệ mới trong cuộc cách mạng 4.0, tiếp tục phát triển công nghiệp cơ khí xứng tầm, đáp ứng yêu cầu các ngành công nghiệp nền tảng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bằng hình thức Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh phối hợp với Thaco xúc tiến phát triển cảng Chu Lai. “Đồng thời phải nắn con đường mới lên biên giới thẳng nhất có thể, tiếp sức cho quốc lộ 14D, 14E. Quảng Nam không mở rộng đường cũ mà làm hẳn đường mới, tỉnh tập trung phối hợp các ngành làm thủ tục thật nhanh, góp phần cùng Thaco cống hiến, phát triển cùng đất nước” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng kiểm tra tại sân bay Chu Lai. Ảnh: C.Đ

Cũng trong buổi sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra cảng biển Chu Lai, cảng hàng không Chu Lai (Núi Thành). Thủ tướng sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào chiều cùng ngày.

[CLIP] - Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tại cảng Chu Lai:

Your browser does not support the video tag.

[CLIP] - Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tại sân bay Chu Lai: