Tín dụng chính sách ở TP.Hội An: Dư nợ hơn 212 tỷ đồng, không có nợ quá hạn

(QNO) - Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, tổng nguồn vốn CSXH trên địa bàn đến ngày 31/12/2022 hơn 212,3 tỷ đồng (tăng hơn 46,2 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ 27,88%). Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 hơn 212,3 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng hơn 46,2 tỷ đồng so với năm 2021, tỷ lệ 27,88%). Chất lượng tín dụng đảm bảo, không có nợ quá hạn.

Năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao về nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ, huy động tiết kiệm… Đã giải quyết cho 1.665 lao động được vay vốn để giải quyết việc làm; xây dựng 480 công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân; hơn 210 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; 18 hộ vay vốn để sửa chữa, xây mới nhà ở...

Vốn vay ưu đãi đã góp phần quan trọng thúc đẩy xóa hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh.

Vốn ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An giúp người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã thông qua các chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2023. Về nguồn vốn, phấn đấu tăng trưởng 15-20% so với năm 2022. Về dư nợ, tăng trưởng 15-20% so với năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch dư nợ hằng quý và cả năm.

Thực hiện tốt thu hồi nợ đến hạn, nỗ lực trong năm không phát sinh nợ quá hạn. Tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Tập trung huy động vốn qua tổ chức, dân cư theo hướng bền vững; chú trọng vận động hộ vay tham gia tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn đều hằng tháng, số dư tiền gửi tiết kiệm/dư nợ đạt bình quân 7%/dư nợ.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai tín dụng chính sách năm 2022. Ảnh: Q.VIỆT

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An nâng cao năng lực bền vững về nguồn vốn để chủ động thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; ưu tiên chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An để cho vay hộ nghèo, chính sách; tham mưu tập trung các nguồn vốn ưu đãi có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác để cho vay ưu đãi.

Đặc biệt, phối hợp với các ngành, UBND xã/phường, các hội, đoàn thể quản lý chặt vốn CSXH cho vay; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; kiện toàn, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao chất lượng hoạt động.

Dịp này, UBND TP.Hội An khen thưởng 18 cá nhân; Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An khen thưởng 5 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai tín dụng chính sách năm 2022.