Xem xét bổ sung nguồn kiến thiết thị chính và dịch vụ công ích cho Hội An

(QNO) - Chiều 24/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc nghe lãnh đạo TP.Hội An báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2023; đồng thời tạo cơ sở cho các ban HĐND tỉnh có thông tin thẩm tra, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa X sắp tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi làm việc còn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hội An đã báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023 của địa phương có xu hướng phục hồi tích cực, toàn diện; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố đang phục hồi và tăng tốc, nhất là ở lĩnh vực du lịch.

TP.Hội An đã kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan, ban ngành của tỉnh như: sớm hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch đến năm 2030; thông qua Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đô thị cổ Hội An để trình Chính phủ ban hành đề án.

Hội An kiến nghị được bổ sung thêm 40 tỷ đồng cùng với nguồn đã phân bổ trong chi cân đối ngân sách để kiến thiết thị chính và dịch vụ công ích trong năm 2023. Ảnh: Q.T

Về thu - chi ngân sách thực hiện kế hoạch đầu tư công, Hội An đề nghị bổ sung thêm cho địa phương 10 tỷ đồng cùng với nguồn đã phân bổ trong chi cân đối ngân sách để vận chuyển rác cho thành phố; bổ sung 40 tỷ đồng cùng với nguồn đã phân bổ trong chi cân đối ngân sách để cho kiến thiết thị chính và dịch vụ công ích (hiện mỗi năm TP.Hội An được bổ sung 80 tỷ đồng cho khoản này)...

Về vấn đề bổ sung kinh phí, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cùng lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh đều ủng hộ kiến nghị để Hội An có thêm nguồn lực phát huy giá trị đô thị di sản, là một trong những thương hiệu lớn của tỉnh; đồng thời đề nghị Sở Tài chính xem xét cân đối nguồn để trình cơ quan chức năng xem xét.

Trong 10 tháng đầu năm 2023 có 4 triệu lượt khách đến Hội An (tăng gần 100% so với cùng kỳ 2022), trong đó khách quốc tế khoảng 3 triệu lượt. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt 4.139 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,1 triệu đồng (tăng 6,6 triệu đồng so với năm 2022).

Phó Chủ tịch HĐND Trần Xuân Vinh đánh giá cao Hội An đã có nhiều mặt khởi sắc trong năm 2023, tuy nhiên trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công bởi tỷ lệ của Hội An đang thấp hơn mức trung bình của tỉnh.