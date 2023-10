8 khách hàng của VNPT trúng thưởng chương trình “Sinh nhật vui - Khui quà khủng”

(QNO) - Sáng nay 30/10, VNPT Quảng Nam tổ chức lễ trao thưởng chương trình khuyến mại “Sinh nhật vui - Khui quà khủng” cho 8 khách hàng sử dụng dịch vụ Truyền hình MyTV tại Quảng Nam may mắn trúng giải.

“Sinh nhật vui - Khui quà khủng” là chương trình khuyến mại nhằm tri ân khách hàng nhân dịp dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT kỷ niệm 14 năm ra đời. Ưu đãi bắt đầu từ ngày 15/8 và kết thúc vào 30/9/2023.

Theo đó, tất cả khách hàng là thuê bao MyTV hiện hữu đều có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng trực tiếp trên giao diện dịch vụ MyTV thuộc các nền tảng SmartTV, SmartBox, Smartphone và trên website https://mytv.com.vn/.

Có hơn 2.000 giải thưởng ngày là tiền mặt lên đến 500 nghìn đồng, được tặng vào tài khoản ví VNPT Money; hơn 8.000 mã thẻ điện thoại mệnh giá cao nhất 500 nghìn đồng; thưởng thức không giới hạn và miễn phí kho phim Galaxy Play với tuyển tập những bộ phim chiếu rạp, phim có phí mới nhất trên truyền hình MyTV.

Các khách hàng hiện hữu sử dụng gói cước Truyền hình MyTV hoặc các gói combo tích hợp của VNPT như Home Combo, HomeTV, gói tích hợp khác có kèm dịch vụ Truyền hình MyTV, đang sử dụng dịch vụ và phát sinh cước đến ngày 30/9 được tham gia chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng với các giải thưởng tổng trị giá lên đến gần 4 tỷ đồng, gồm: 126 giải Vàng là SmartTV Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q60B và 474 giải Bạc là điện thoại di động 4G Masstel Hapi 20.

Sau 6 tuần diễn ra chương trình, “Sinh nhật vui - Khui quà khủng” đã mang đến may mắn cho rất nhiều khách hàng tại Quảng Nam, trong đó có 2 khách hàng trúng giải Vàng SmartTV Samsung QLED 4K 65 inch QA65Q60B gồm: Phạm Thị Sương (phường Tân An, TP.Hội An) và Nguyễn Hồng Thu (xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn).

Nguyễn Văn Đến (xã Tam Hải, huyện Núi Thành),

Công ty TNHH MTV Hội An Cafe 52 (phường Tân An, TP.Hội An), Lương Thị Tuyết Anh (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ), Tống Phước Lộc (phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn), Võ Hoàng Đa (thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn), Nguyễn Hải Anh (phường Cẩm An, TP.Hội An).