Chi cục Thuế Hội An: Hoàn thành sớm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Chi cục Thuế TP.Hội An cho biết, tính đến ngày 25/11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Chi cục Thuế thực hiện ước đạt 518 tỷ đồng, hoàn thành 100,7% dự toán năm 2023. Trong đó, số thu từ tiền sử dụng đất là 426,6 tỷ đồng, đạt 140,8% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Công chức Chi cục Thuế Hội An hướng dân người dân cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử trên điện thoại di động.

Có 6/10 chỉ tiêu sắc thuế được Chi cục Thuế TP.Hội An hoàn thành vượt mức dự toán: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thu được hơn 70,5 tỷ đồng, đạt 126%; thu lệ phí trước bạ hơn 46,8 tỷ đồng, đạt 117%; thu phí, lệ phí hơn 136,3 tỷ đồng, đạt 296%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 22,2 tỷ đồng, đạt 143%; thu tiền thuê đất 7 tỷ đồng, đạt 235%; tiền thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 16,3 tỷ đồng.

Việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 sớm hơn 1 tháng là nỗ lực chung, đặc biệt kinh tế du lịch Hội An phục hồi ấn tượng, cho nên thu từ lĩnh vực hộ, cá nhân kinh doanh qua 11 tháng đạt gần 23 tỷ đồng, vượt 74% dự toán giao.

Minh chứng rõ nhất, tổng thu toàn ngành du lịch Hội An ước 11 tháng năm 2023 đạt 4.139 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng lượng khách đến đô thị cổ đạt hơn 4 triệu lượt, trong đó có hơn 3,2 triệu lượt khách mua vé tham qua các điểm đến; công suất sử dụng phòng đạt khoảng 50%.

Ông Nguyễn Phúc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP.Hội An cho biết, có được kết thu ngân sách khả quan này là nhờ sự chỉ đạo điều hành kịp thời, hiệu quả của lãnh đạo thành phố; các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp đã phát huy tác dụng, thúc đẩy khôi phục phát triển kinh tế du lịch; đặc biệt đa số người dân, doanh nghiệp ở Hội An đều chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

Điều ghi nhận là Chi cục Thuế TP.Hội An đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp với chính quyền xã, phường trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nhất là hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử trên điện thoại thông minh (eTax Mobile).

Nhờ vậy, dù toàn thành phố có đến 32 nghìn hộ thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhưng chỉ trong 11 tháng đã thu 22,2 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức dự toán; 2 phường Cẩm Phô, Cẩm Châu tiêu biểu cho việc nộp thuế điện tử bằng eTax Mobile.

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP.Hội An năm 2023 chắc chắn sẽ không đạt, vì tính đến ngày 25/11 tổng thu ngân sách toàn thành phố chỉ là 830,8 tỷ đồng, đạt 66% dự toán. Nguyên nhân, số thu của các doanh nghiệp do Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế mới khoảng 312 tỷ đồng, bằng 42% dự toán, việc hụt thu này chủ yếu ở nguồn thu tiền sử dụng đất.