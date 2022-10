Cục Thuế Quảng Nam khởi động “Chương trình Hóa đơn may mắn”

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa ban hành Thể lệ Chương trình Hóa đơn may mắn (hóa đơn trúng thưởng), được triển khai trong tháng 10 trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là sáng kiến được ngành Thuế phát động hướng tới khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo sự minh bạch trong kinh doanh mua - bán hàng hóa, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế cho biết, đối tượng tham gia “Chương trình Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) người mua là cá nhân, hộ kinh doanh; nội dung ghi trong hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ các thông tin định danh của người mua như: mã số thuế, căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bao gồm cả người mua là người nước ngoài có đăng ký sử dụng mã số thuế tại Việt Nam khi mua hàng hóa dịch vụ).

Hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau sẽ bị loại. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Một người có thể tham gia dự thưởng nhiều hóa đơn (không hạn chế số lượng).

Người được tham gia chương trình Hóa đơn may mắn là cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ của người bán là tổ chức, cá nhân đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế do Cục Thuế tỉnh Quảng Nam quản lý thuế.

Thời gian tổ chức mở thưởng, dự kiến ngày 14.10.2022 tại Hội trường Chi cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh (số 64 đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ), việc mở thưởng được Cục Thuế tổ chức thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên của người nộp thuế do Cục Thuế quản lý thuế trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế quý II-2022 và quý III-2022, có sự giảm sát chặt chẽ của Hội đồng thành viên giám sát, và cơ quan thông tấn, báo chí; Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng “Chương trình Hóa đơn may mắn” của quý II-2022 và quý III-2022 chậm nhất ngày 15.11.2022.

Cục Thuế đề ra 19 giải thưởng, cụ thể: một giải Nhất trị giá lên đến 20 triệu đồng, 3 giải Nhì trị giá mỗi giải 10 triệu đồng, 5 giải Ba trị giá mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải 500 nghìn đồng.

Căn cứ biên bản xác nhận trúng thưởng “Chương trình Hóa đơn may mắn” được in tự động từ phần mềm “Hóa đơn may mắn” và có sự xác nhận của Hội đồng giám sát để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho người trúng. Và chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả người trúng thưởng, Cục Thuế sẽ tổ chức trao thưởng. Việc trao thưởng sẽ được tổ chức hằng quý tại cơ quan Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (số 594 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng, mà người trúng thưởng không đến nhận thì kết quả trúng thưởng không còn giá trị.