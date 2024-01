Cao điểm chiến dịch vận tải khách

Từ các đơn vị vận tải đến ngành quản lý đều đang trong những ngày cao điểm nhất. Tăng cường các biện pháp quản lý phương tiện, kiểm soát việc tuân thủ quy định an toàn giao thông trên các tuyến đường... đều hướng đến mục tiêu duy nhất: tết an toàn; không để thiếu phương tiện.

Chiến dịch vận tải đã bắt đầu sôi động ở mọi loại hình dịch vụ. Ảnh: T.H

Chủ động phương tiện đón khách

Dự kiến từ ngày 31/1 (nhằm 21 tháng Chạp năm Quý Mão), Bến xe khách Nam Phước (Duy Xuyên) bắt đầu vào chiến dịch vận tải tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Ta - Giám đốc Bến xe khách Nam Phước thông tin, bến xe được đơn vị trang hoàng bằng cờ, khẩu hiệu, pa-nô..., niêm yết giá cước vé xe đi các tuyến liên tỉnh tại quầy vé kể cả thông tin về việc tăng giá cước trong chiến dịch tết vào những ngày quy định.

Đồng thời phân bổ phương tiện đã đăng ký đưa vào khai thác, chủ yếu tập trung cho tuyến Quảng Nam - TP.Hồ Chí Minh. Trước khi cho xe xuất bến, đơn vị kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, camera hành trình của phương tiện.

Sở GTVT đã công bố số điện thoại đường dây nóng, người tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình vận tải phục vụ Tết Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Theo đó, người dân có thể liên hệ qua các ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT: 0913.480.235; ông Lê Văn Trí - Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái: 0913.413.899; ông Võ Công Phúc - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng: 0913.497.597; ông Trương Văn Sơn - Chánh Thanh tra Sở GTVT: 0905.029.231.

Trong khi đó, tại nhà ga Tam Kỳ, ông Vương Minh Tân - Trưởng ga Tam Kỳ thông tin, nhà ga đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục hành khách đi tàu trong dịp tết và lễ hội xuân.

Phòng đợi tàu, sân, ke ga được trang trí, sửa soạn khang trang sạch đẹp cũng như bố trí các biểu bảng cung cấp thông tin hướng dẫn, giờ tàu, giá vé để hành khách lựa chọn.

Hiện nay, hành khách đến ga mua vé chủ yếu là trước tết chiều ra Hà Nội, sau tết chiều vào TP.Hồ Chí Minh. Dịp cao điểm của tết, mỗi ngày đêm có 24 đoàn tàu dừng đón - tiễn khách tại ga Tam Kỳ.

Cũng bắt đầu lên lịch cho những ngày cao điểm, ông Phạm Trường Châu - Trưởng ga Trà Kiệu (Duy Xuyên) thông tin, chiến dịch phục vụ tết bắt đầu từ ngày 26/1 đến hết ngày 26/2/2024.

Mỗi ngày đêm của đợt cao điểm, nhà ga sẽ có 4 đoàn tàu dừng đón - tiễn khách. Nhà ga đã làm việc với các đơn vị thuộc ngành đường sắt, chính quyền và công an địa phương tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn chạy tàu.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Lan, quê Tam Kỳ đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, năm nay được nghỉ tết sớm nên gia đình mua vé xe về quê. Với giá vé xe giường nằm dao động 500-900 nghìn đồng, chị Lan cho biết đây là giá vé chấp nhận được vào dịp tết.

Được biết, tại Bến xe Miền Đông (TP.Hồ Chí Minh), ước tính lượng hành khách đi lại dịp tết năm nay tăng hơn nhiều so với tết năm 2023. Hiện bến xe đã bán vé trước trên một số tuyến tăng đột biến và các tuyến có nhu cầu cao.

Đối với việc tăng giá vé, Bến xe Miền Đông đề nghị các hãng xe tăng không quá 60% đối với các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phía bắc và không quá 40% đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Quản lý chặt hoạt động vận tải

Những ngày qua, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) tất bật vì những kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phục vụ vận tải tết. Thủ tục hành chính được tập trung giải quyết nhanh nhằm tạo thuận lợi các phương tiện tham gia hoạt động trong dịp này.

Kế hoạch tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, taxi kết nối với các loại hình vận tải khác để kịp thời giải tỏa hành khách tại các bến xe, nhà ga, sân bay Chu Lai... cũng đã được đưa ra. Cạnh đó, việc quản lý, giám sát hoạt động của phương tiện thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình tiếp tục được ưu tiên cao nhất.

Ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, ngành giao thông chú trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong chiến dịch vận tải tết cũng như nỗ lực giảm thiểu ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa.

“Chúng tôi đã quán triệt, yêu cầu các phòng chức năng, Thanh tra Sở GTVT và các đơn vị kinh doanh vận tải phải chỉ đạo, bám sát và tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của lái xe, lái tàu, thuyền viên, nhân viên; thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT” - ông Lê Quang Hiếu chia sẻ.

Sở GTVT đã và đang cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự hoạt động vận tải, quản lý các bến xe, bến thủy nội địa. Để lưu thông an toàn, Sở GTVT yêu cầu các phòng chức năng tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công trình sửa chữa đường bộ, hoàn thành trước Tết Giáp Thìn 2024.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông, các đơn vị bảo trì đường bộ được yêu cầu sơn sửa cọc tiêu, hệ thống báo hiệu cũng như thay thế, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vá “ổ gà” trên quốc lộ ủy thác và tỉnh lộ.

Trong dịp tết, công trình tạm dừng thi công phải thu dọn nguyên vật liệu, thiết bị ra khỏi hành lang an toàn và tiến hành san gạt, lu lèn tạo mặt bằng êm thuận trong phạm vi nền mặt đường để đảm bảo ATGT.

Ông Trương Văn Sơn - Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, trong thời gian cao điểm của chiến dịch vận tải tết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe trá hình, xe chở hàng quá tải, chở quá số người quy định.

Cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra các xe trung chuyển khách từ sân bay, nhà ga... với yêu cầu phải đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng tuyến đường, khu vực được UBND tỉnh cho phép hoạt động...

Tàu xe đã chộn rộn lắm, cho hành trình về quê ăn tết...