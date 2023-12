Chả ống tre COCIMO mở đại lý thứ 11 ở Duy Xuyên

(QNO) - Khởi đầu từ một mô hình khởi nghiệp khiêm tốn, thời gian qua thương hiệu chả ống tre COCIMO của anh Trương Thanh Hiên (SN 1986, xã Bình Nam, Thăng Bình) đã có nhiều thay đổi trong sản xuất kinh doanh và đến nay đã phát triển được hệ thống 11 đại lý trên toàn quốc.

Đại lý uỷ quyền Chả ống tre COCIMO ở huyện Duy Xuyên. Ảnh: PHAN VINH

Sáng nay (24/12/2023), tại địa chỉ 1080 Hùng Vương (Duy Sơn, Duy Xuyên), Công ty CP XNK Chả bê Cầu Mốc (thương hiệu chả ống tre COCIMO) đã trao chứng nhận tổng đại lý cấp huyện - đại diện thương hiệu cho hộ kinh doanh Trần Thị Tuyết Mai.

Cùng thời gian, Công ty CP NXK Chả bê Cầu Mống cũng mở đại lý cấp huyện tại địa chỉ 202 Lý Thái Tổ (Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn).

[VIDEO] - Anh Hiên chia sẻ lý do chuyển đổi mô hình kinh doanh:

Your browser does not support the video tag.

Được biết, từ tháng 10/2023, sau khi thay đổi phương thức kinh doanh, thương hiệu chả ống tre COCIMO đã mở 9 đại lý ở các huyện, thành phố như Tam Kỳ, Quế Sơn, Đại Lộc (Quảng Nam) và các tỉnh thành như TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TP.Hồ Chí Minh,...

Lãnh đạo Công ty CP XNK Chả bê Cầu Mống trao chứng nhận đại lý cấp huyện cho chị Mai. Ảnh: PHAN VINH

Với quy mô sản xuất hơn 6 tấn sản phẩm mỗi tháng, COCIMO nhập nguồn nguyên liệu sạch là ống tre ở các tỉnh Tây Nguyên, tôm ở huyện Núi Thành và thịt ở lò mổ Đại Sơn (Đại Lộc). Thương hiệu này đang cung cấp ra thị trường các dòng chả ống tre gồm bê, bò, heo, tôm; dòng đặc sản gồm cháo đùi ếch ống tre, ốc bưu nhồi ống tre gác bếp, đùi ếch nhồi ống tre gác bếp... và các loại xúc xích bò, heo, tôm...

[VIDEO] - Chia sẻ của đại lý COCIMO tại Duy Xuyên:

Your browser does not support the video tag.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, theo thị trường thì nguồn nguyên liệu thịt sẽ tăng từ 20 - 30 nghìn đồng/kg, tuy nhiên, để trợ giá cho đối tác và người tiêu dùng, COCIMO sẽ không tăng giá sản phẩm. Ngoài ra, đơn vị này cũng chuẩn bị đưa ra thị trường các giỏ quà Tết với giá từ 400 - 600 nghìn đồng cùng nhiều ưu đãi, khuyến mãi lớn.

Giỏ quà Tết chả ống tre COCIMO có giá từ 400 - 600 nghìn đồng. Ảnh: PHAN VINH

"Trước đây, COCIMO đi theo hướng cộng tác viên bán lẻ và đưa sản phẩm vào các nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, với mô hình này, chúng tôi không thể kiểm soát đầu ra và khó tiếp cận khách hàng khi hệ thống manh mún. Vừa qua, lãnh đạo công ty đã thay đổi hướng phát triển hệ thống, trong năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ có 100 đại lý chả ống tre COCIMO trên toàn quốc" - anh Hiên nói.