"Chần chừ" giảm lãi suất cho vay

Lãi suất huy động đã được các tổ chức tín dụng giảm mạnh nhưng lãi suất cho vay vẫn còn “chần chừ”.

Giảm nhanh và giảm chậm

Ghi nhận thời điểm này cho thấy lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng thương mại giảm rất nhanh. Với kỳ hạn tiền gửi 12 tháng, nhiều tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất từ 8,5%/năm xuống còn dưới 7%/năm. Đối với các “ông lớn” gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, lãi suất tiết kiệm ở mọi kỳ hạn đều thấp hơn nhóm các ngân hàng thương mại khác.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, đến cuối tháng 5, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đạt 106.661 tỷ đồng (tăng 1,6% so với đầu tháng, tăng 8,48% so với đầu năm). Trong đó, tín dụng ngắn hạn tăng 1,4% so với đầu tháng, tăng 15,02% so với đầu năm (chiếm tỷ trọng 59,67%); tín dụng trung dài hạn tăng 1,8% so với đầu tháng, tăng 0,07% so với đầu năm (chiếm 40,33% trong tổng dư nợ). Tổng nợ xấu trên địa bàn đến hết tháng 5 là 1.595 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,5% tổng dư nợ, giảm 46,8% so với tháng trước).