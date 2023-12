Chợ Huyện - động lực phát triển đô thị văn minh

Hơn một tháng qua, tiểu thương chợ Huyện (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) chuyển sang ngôi chợ mới khang trang, ổn định buôn bán. Chợ mới được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và là tiền đề quan trọng để thị trấn Nam Phước vươn tầm lên đô thị loại 4 trong tương lai gần.

Chợ Huyện mới đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: PHI MINH

Chợ Huyện ngày ấy

Chợ Huyện được xây dựng năm 1956 - 1957, chỉ họp chợ vào buổi chiều nên người dân trong vùng thường gọi là chợ Chiều. Trải qua thời gia, mặc dù được đầu tư cải tạo nhiều lần nhưng với tốc độ phát triển giao thương hàng hóa ngày càng lớn, chợ Huyện chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, điều kiện buôn bán của tiểu thương và bộc lộ một số hạn chế. Nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Lợi - tiểu thương chợ Huyện nhớ lại: “Tôi buôn bán ở ngôi chợ này cũng gần 20 năm. Theo thời gian, nhiều hạng mục trong chợ như ki ốt, nhà lồng, đường giao thông nội bộ, mương thoát nước thải xuống cấp nghiêm trọng.

Tiểu thương kinh doanh buôn bán gần ở ngoài đường chính còn sáng sủa hơn chút, chứ phía bên trong thì khá tối, chật chội. Trong khi đó, mùa hè thì oi bức, còn mùa mưa thì dột ướt và lạnh”.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, từ khi bắt đầu khởi công chợ, địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách gắn với tuyên truyền, đối thoại, họp dân để lắng nghe tiếng nói của tiểu thương và vào cuộc hành động quyết liệt để tạo tinh thần đồng thuận. Đồng thời lập phương án di dời, sắp xếp tiểu thương vào kinh doanh buôn bán phù hợp với tâm tư nguyện vọng. Bố trí lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán, họp chợ không đúng nơi quy định, tạo sự công bằng...

Theo ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, thực trạng chợ Huyện xuống cấp diễn ra nhiều năm. Hầu hết lều, sạp đều do tiểu thương làm tạm bợ khiến chợ trở nên ẩm thấp, đi lại khó khăn.

Một số hạng mục công trình đã hỏng, xuống cấp như hệ thống thoát nước thải, đường nội bộ, các lối đi bên trong chợ, nền chợ bong tróc, thấp hơn mặt đường... Vì vậy, người dân chưa thể yên tâm kinh doanh, phát triển kinh tế và là lực cản trong quá trình nâng tầm đô thị Nam Phước.

Năm 2019, chợ Huyện mới được khởi công xây dựng tại Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm.

Sau 4 năm xây dựng, cuối tháng 11/2023, chợ Huyện chính thức đưa vào sử dụng với quy mô 2 tầng, diện tích khoảng 1.130m2 , bao gồm nhà lồng chợ, nhà điều hành, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, nhà để xe, khu ki ốt... Chợ đạt chuẩn hạng 3 với tổng kinh phí đầu tư hơn 42 tỷ đồng.

Chợ Huyện bố trí sắp xếp các khu vực kinh doanh, phân khu chức năng thành từng khu vực riêng biệt thuận lợi, cùng các mặt hàng đa dạng, phong phú đã thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài địa phương đến trao đổi, buôn bán.

Bà Trần Thị Kim - tiểu thương chợ Huyện bày tỏ: “Chợ mới rất khang trang, điện nước đảm bảo. Khách hàng đến tham quan, mua sắm khá nhộn nhịp. Hy vọng năm mới, khách hàng đến đây càng đông đúc”.

Còn tiểu thương Nguyễn Thị Thương chia sẻ: “Chợ mới rộng rãi, mái che kiên cố, không phải lo ướt hàng. Chợ mới bố trí phân lô theo từng mặt hàng rất bài bản nên tôi tin tưởng việc làm ăn sẽ ngày càng thuận lợi”.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, một cuộc “tái định cư” đặc biệt cho hơn 200 tiểu thương chợ cũ đăng ký vào kinh doanh ở khu chợ mới đã và đang mang lại tín hiệu cho sự phát triển ở tương lai.

Khu chợ mới khang trang là một công trình nằm trong tổng thể dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và phố chợ Đông Cầu Chìm. Dự án động lực này sẽ thúc đẩy thêm những dự án khác, góp phần phát triển toàn trung tâm thị trấn.

Việc đưa chợ Huyện vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa tổng hòa những điểm nhấn về kiến trúc, tạo nét đặc sắc cho đô thị Nam Phước.

Đây là một trong những công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm, đưa khu vực trung tâm phía tây Nam Phước đi lên vượt bậc, góp phần xây dựng Nam Phước trở thành đô thị văn minh, sạch, đẹp, đạt chuẩn đô thị loại 4 trong những năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ huyện Duy Xuyên đã đề ra. Đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Duy Xuyên bứt phá về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và vươn tầm thị xã sau năm 2030.