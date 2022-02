Công ty Thủy điện Sông Bung: Kỳ vọng năm sản xuất thành công

Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp Công ty Thủy điện Sông Bung (Songbunghpc) vinh dự được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua xuất sắc với thành tích sản lượng điện lớn nhất, doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi phát điện (tháng 4.2015) đến nay.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4. Ảnh: N.T.B

Kết quả vượt bậc



Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, cùng việc hạn chế di chuyển, phong tỏa để phòng chống dịch của TP.Đà Nẵng và Quảng Nam đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mặt khác, từ ngày 1.7.2021, Songbunghpc thực hiện việc chuyển đổi hình thức hoạt động theo công ty mẹ là Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) - Công ty cổ phần.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Songbunghpc cho biết: “Năm qua, tình hình thủy văn khá thuận lợi cho sản xuất điện. Mực nước các hồ đầu năm đều đạt ở mức dâng bình thường, lưu lượng nước về hồ tương đối điều hòa về mùa khô và mùa mưa bắt đầu sớm từ đầu tháng 9.2021.

Vượt qua những thách thức, với sự chỉ đạo quyết liệt của EVNGENCO2, Ban giám đốc Songbunghpc và sự nỗ lực của tập thể công ty đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng”.

Mục tiêu năm 2022, Songbunghpc quản lý vận hành các nhà máy an toàn, ổn định, tin cậy, hiệu quả đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện. Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và năng suất lao động; hoàn thành công tác sửa chữa lớn năm 2022. Thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện; vận hành tối ưu 2 nhà máy thủy điện; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh có lãi...

Năm 2021, Songbunghpc đã phát sản lượng điện “kỷ lục”: 920,13 triệu kWh (đạt 114% kế hoạch), trong đó nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phát 539,95 triệu kWh (139,5%). Đây là mức sản lượng đạt được cao nhất kể từ khi vận hành các nhà máy. Tổng doanh thu bán điện đạt 1.185,8 tỷ đồng (111,5%); tổng chi phí 855 tỷ đồng (91,7%); tổng lợi nhuận gần 331 tỷ đồng (253%).

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch. Công ty đã nộp ngân sách hơn 199 tỷ đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội 472 triệu đồng (160% so với năm 2020).

Bên cạnh đó, Songbunghpc đã vận hành các hồ chứa tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; chấp hành nghiêm vận hành của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đảm bảo an toàn cho công trình và góp phần cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Trong đó, đợt lũ lớn nhất về hồ Sông Bung 2 đạt đỉnh lúc 6h ngày 17.10.2021 với Qv = 745,19m3/s, lưu lượng về Sông Bung 4 đạt đỉnh lúc 12h cùng ngày với Qv = 3443,22m3/s, công ty đã cắt giảm lũ về hạ du với lưu lượng 2.212,22m3/s (đạt 64,25%).

Songbunghpc thực hiện công tác xã hội tại các trường tiểu học huyên Nam Giang. Ảnh: N.T.B

Chú trọng bảo vệ môi trường và an sinh xã hội

Từ khi thành lập đến nay, Songbunghpc luôn tuân thủ đầy đủ các quy định trong Hồ sơ môi trường của các nhà máy thủy điện và Quy chế bảo vệ môi trường của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thực hiện công tác quan trắc, giám sát môi trường; báo cáo kết quả đến Bộ TN&MT, Sở TN&MT Quảng Nam đầy đủ, đúng hạn; quản lý chất thải nguy hại, chất rắn thông thường đúng quy định. Vào cuối tháng 4.2021, công ty đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an Quảng Nam tổ chức diễn tập phương án PCCC&CHCN tại nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

Ngoài ra, Songbunghpc luôn xem công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong năm qua, công ty đã tổ chức tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và tổ chức kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, nước bị hư hỏng tại các trường tiểu học, THCS bán trú các xã khu vực đóng chân 2 nhà máy thủy điện của công ty.

Ký kết và triển khai thực hiện chương trình kết nghĩa với xã Zuôi, huyện Nam Giang; hỗ trợ địa phương các trang bị PCTT&TKCN; thông đường bị ảnh hưởng mưa bão. Công ty ký kết và thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị biên phòng, công an, quân đội, kiểm lâm, phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ về mất an ninh trật tự, PCCC và bảo vệ rừng trong khu vực công trình, đảm bảo công tác vận hành các nhà máy thủy điện an toàn, ổn định.

Mặt khác, Songbunghpc thường xuyên quan tâm công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho người lao động. Năm qua, đã trình Công đoàn cấp trên hỗ trợ bữa ăn cho người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” do dịch với số tiền 106 triệu đồng; trang bị, xây dựng sân chơi cầu lông tại nhà máy thủy điện Sông Bung 2, sân chơi tennis tại nhà máy thủy điện Sông Bung 4. Vận động cán bộ công nhân viên quyên góp số tiền 472 triệu đồng, trong đó chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 223 triệu đồng...