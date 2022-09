Đại Lộc phát triển mạnh sản phẩm OCOP

Giai đoạn 2018 - 2022, số sản phẩm đăng ký và được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh của huyện Đại Lộc tương đối lớn. Nhiều sản phẩm đã phát huy tính thương mại và khả năng cạnh tranh, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Sản phẩm nước cốt chanh Hồng Vân dự thi Chương trình OCOP năm 2022. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Nhiều sản phẩm mới

Năm 2022, Đại Lộc có 4 sản phẩm đăng ký đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh gồm: nước ép dứa Khe Hoa của Tổ hợp tác trồng dứa Khe Hoa (Đại Sơn); mỳ khô Hòa Bắc của hộ kinh doanh Phạm Văn Cường (Đại Nghĩa); mỳ Quảng khô của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp bền vững Quảng Nam (Đại Đồng); nước cốt chanh Hồng Vân của hộ Nguyễn Thị Hồng Vân (Đại Hiệp).

Một số sản phẩm mới đăng ký dự thi lần này như trà An Bằng của HTX Nông nghiệp hữu cơ An Bằng (Đại An); chả heo Tuấn Mười của hộ Lê Anh Tuấn (Đại Hòa); rượu gạo lứt Hồng Lộc Tửu (Đại Minh)…

Sản phẩm nước ép dứa và siro dứa Khe Hoa của chị Nguyễn Thị Kiều Trang - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất dứa Khe Hoa đang hoàn thiện để tham gia OCOP cấp tỉnh năm nay.

Theo chị Trang, ngoài việc tạo sản phẩm nước ép dứa, cơ sở chị còn tạo sản phẩm siro dứa đặc trưng và khá mới mẻ. Để làm siro dứa, phải chọn dứa chín vàng để màu siro được đẹp, đảm bảo độ tươi ngon.

Mùa nắng nóng, sản phẩm nước dứa ép và siro dứa bán khá chạy, lượng đặt hàng, ship hàng trong huyện và của các khách hàng quen làm quà gửi đi xa khá nhiều. Chị Trang đang nỗ lực hoàn thiện các khâu kiểm định chất lượng, hoàn thiện hệ thống nhận diện, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sản phẩm Siro dứa Khe Hoa của Tổ hợp tác sản xuất dứa Khe Hoa, xã Đại Sơn. Ảnh: H.LIÊN

Sản phẩm mỳ Quảng khô của HTX Nông nghiệp bền vững Quảng Nam (Đại Đồng) đang gấp rút được hoàn thiện để dự chương trình OCOP cấp tỉnh sắp tới.

Chị Nguyễn Kiều Bảo Hân - Giám đốc HTX chia sẻ, HTX đang hoàn thiện nhà xưởng và máy móc phục vụ sản xuất ổn định, bền vững. Năm 2022 này, HTX xây dựng và phát triển thương hiệu, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc. Với những người Quảng xa quê, những ai thích mỳ Quảng có thể sử dụng sản phẩm để thưởng thức được tô mỳ thơm ngon, đậm hồn quê...

Chủ thể hưởng ứng mạnh mẽ

Giai đoạn 2018 - 2021, Đại Lộc có 17 sản phẩm được công nhận hạng 3 sao, 4 sao OCOP cấp tỉnh, giàu tiềm năng thương mại.

Ông Trần Việt Phương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, năm 2022 toàn huyện có 7 sản phẩm đăng ký và qua xét chọn có 4 sản phẩm đủ điều kiện tham gia OCOP. Đại Lộc phấn đấu đến cuối năm 2025, có ít nhất 15 sản phẩm đạt 3 sao và 5 sản phẩm 4 sao OCOP. Huyện phấn đấu xây dựng Trung tâm OCOP cấp huyện và 3 điểm bán hàng OCOP.

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ, Đại Lộc đã có nhiều động thái tích cực trong hỗ trợ, phát triển thương hiệu của những sản phẩm OCOP đạt chuẩn.

Huyện phối hợp nhiều đơn vị để tổ chức trưng bày, quảng bá tại nhiều sự kiện trong và ngoài tỉnh, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, Voso.vn. Các chủ thể cũng đã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử shopee, lazada… nhằm đa dạng kênh quảng bá, tiêu thụ.

Chủ trương của huyện là tập trung củng cố, phát triển sản phẩm đã có, phát triển mới các sản phẩm có thế mạnh và tập trung vào chế biến, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu.