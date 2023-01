Đảm bảo cấp điện Tết Quý Mão

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam dự kiến công suất cao điểm giao thừa tết Quý Mão là 319,7MW, tăng 10% so với tết Nhâm Dần. Công ty đã chủ động phương án vận hành nguồn và lưới điện đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân.

CBCNV điện lực Quảng Nam thường xuyên kiểm tra, đảm bảo vận hành cấp điện liên tục, an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, từ 0 giờ ngày 20/1 đến 24h00 ngày 26/1/2023 (tức là từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết), công ty không cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Để thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, thời gian qua, những người thợ điện tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện công trình lưới điện; hoán chuyển, thay thế 77 trạm biến áp quá tải; tổ chức phát quang hành lang tuyến, vệ sinh nguồn lưới và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố lưới điện.

“Công ty Điện lực Quảng Nam đã chủ động chuẩn bị tất cả các phương án để đảm bảo cung ứng điện phục vụ Tết. Trước tiên là bảo trì bảo dưỡng lưới điện, hệ thống điện, chuẩn bị các máy phát dự phòng, phát quang hành lang tuyến để tránh sự cố. Công ty tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong dịp Tết, trực chỉ huy và trực xử lý sự cố, mục tiêu là cấp điện an toàn và liên tục phục vụ người dân vui Tết” - ông Nguyễn Hữu Khánh thông tin thêm.

Ứng trực 24/24 giờ sẵn sàng xử lý sự cố về điện nếu có xảy ra.

Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đã tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn trên các phương tiện truyền thông để người dân cùng bảo vệ an toàn lưới điện, chú trọng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Công ty khuyến cáo không được bắn pháo hoa, kim tuyến, thả bóng bay, thả diều lên đường dây điện nhằm tránh gây sự cố, làm mất điện, mất an toàn cho người và lưới điện.