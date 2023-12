Dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An: Chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Dự án đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An được khởi công tháng 5/2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2020, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Hoàn thành công tác dựng cột vị trí 46 đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An. Ảnh: T.L

Theo ông Nguyễn Anh - Giám đốc Điện lực Hội An, việc triển khai thi công Dự án đường dây 110kV Duy Xuyên – Hội An mang tính bức thiết, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định cho toàn TP.Hội An và các địa phương lân cận.

Dự án có vốn đầu tư gần 226 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và dự kiến hoàn thành đóng điện, đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2020, nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành.

Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung (CPCNPMU) được giao nhiệm vụ triển khai thi công. Dự án đi qua 3 địa phương Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An dài 30,7km với 68 vị trí cột điện.

Toàn tuyến chỉ còn cột duy nhất số 46 ở phường Thanh Hà (Hội An) vẫn không dựng trụ được do một số người dân không đồng ý theo đơn giá bồi thường trong phương án đã được phê duyệt nên không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thời gian qua, CPCNPMU đã cử cán bộ công nhân viên bám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vận động, thuyết phục để các hộ dân thống nhất nhận tiền để triển khai thi công. Mới đây, ngày 16/11, CPCNPMU mới hoàn thành dựng cột vị trí 46 trong điều kiện thời tiết hết sức khó khăn. Đây là vị trí cột cuối cùng để dự án được khơi thông.

Theo CPCNPMU, dự án chậm do nhiều nguyên nhân. Trong quá trình thực hiện thi công, đoạn tuyến từ vị trí cột 51 đến cột 57 đi qua địa phận TP.Hội An phải điều chỉnh quy hoạch đến 3 lần theo yêu cầu của địa phương nên phải bổ sung thủ tục.

Dự án có đoạn tuyến từ vị trí cột 40 đến trạm biến áp 110kV Hội An dài 5,58km, nằm trong địa bàn Hội An có mật độ đông dân cư nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc... Đặc biệt, cột 46 “đứng bánh” do một số hộ dân không thống nhất với phương án bồi thường.

Đến nay thời điểm này, về khối lượng dự án đã hoàn thành cơ bản. Phần đường dây 110kV đến nay đã dựng xong toàn bộ 69/69 cột (đạt 100%); kéo dây 16,776/19,042km chiều dài tuyến (đạt 88%).

Khối lượng còn lại chưa thi công gồm: kéo dây 2,266km ở khoảng cột từ VT45 đến VT51 và từ VT52 đến VT58 thuộc địa phận Hội An. Khó khăn hiện nay là một số đoạn tuyến trên các hộ dân cố tình không chịu hợp tác, cản trở không cho đơn vị thi công kéo dây phần còn lại của dự án.

Mới đây, UBND TP.Hội An đã có Tờ trình số 202 gửi UBND tỉnh và Sở TN-MT xin ý kiến về trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp bảo vệ thi công đối với các hộ không chấp hành chủ trương thực hiện dự án đường dây 110kV Duy Xuyên - Hội An. Trước mắt sẽ xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ thi công để kéo dây gồm 2 đợt đối với những hộ chây ì, không chấp hành, cản trở thi công dự án.

Ngày 2/11, UBND tỉnh đã giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát để có ý kiến về hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện biện pháp bảo vệ thi công đối với các hộ không chấp hành chủ trương thực hiện dự án.

Theo ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An, dự án có ý nghĩa quan trọng, bức thiết trong việc cấp điện, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho thành phố trong thời gian đến. Bằng các biện pháp để đảm bảo công tác thi công, hy vọng dự án sẽ sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng, đặc biệt là mùa cao điểm Tết Giáp Thìn.