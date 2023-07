Đưa hương quế bay xa

Không chỉ là sản phẩm thuần bán thô, quế Trà My ngày nay được đầu tư vùng nguyên liệu chất lượng cao và tập trung chế biến sâu. Thương hiệu quế Trà My ngày càng vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường.

Sản phẩm quế Trà My được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh quảng bá và đưa ra thị trường. Ảnh: Q.L

Với hàm lượng tinh dầu cao, thân, cành, ngọn, lá, vỏ quế Trà My đều có thể sử dụng làm nguyên liệu để chế biến sâu. HTX Quế Trà My - Minh Phúc là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 2021, sau khi nhượng quyền thương hiệu của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Việt (xã Trà Giang), HTX Quế Trà My - Minh Phúc đầu tư hệ thống chiết tách tinh dầu với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đó, sản phẩm làm ra đã tách bỏ cặn, tinh lọc hoàn toàn, đảm bảo an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Giám đốc HTX Quế Trà My - Minh Phúc cho biết, để đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững, HTX đã liên kết với 2 nhóm 26 hộ ở xã Trà Giác và Trà Giáp với tổng diện tích quế hơn 56ha. HTX phối hợp tập huấn cho các hộ trồng và khai thác quế theo tiêu chuẩn GACP.

Bà Lê nói: “Nhờ được tập huấn, bà con trồng và thu hoạch quế cạo vỏ theo đúng tiêu chuẩn GACP. HTX ký hợp đồng với các đối tác Hàn Quốc để bán 500kg quế cạo vỏ.

Sản phẩm tinh dầu quế Trà My đã đạt chuẩn OCOP 4 sao năm 2021, HTX đã ra đời thêm 20 sản phẩm khác như bột quế, dầu xoa, dung dịch sát khuẩn, dung dịch xịt phòng, quế vỏ, xà phòng quế. Các sản phẩm nước rửa chén và nước lau sàn quế là thành quả chuyển giao công nghệ của Viện Dược liệu - Bộ Y tế”.

Những năm qua, UBND huyện Bắc Trà My đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng của cây quế thông qua việc tham gia các hội chợ, diễn đàn, hoạt động quảng bá sản phẩm. Sản phẩm quế còn quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, trang web bán hàng online.

Huyện đã tạo cơ chế thông thoáng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển cây quế. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm quế Trà My đến thị trường truyền thống tại các nước Đông Âu, Nga, Trung Quốc, phát triển thị trường mới tại Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và tiếp cận thêm thị trường Âu - Mỹ.

Thống kê của UBND huyện Bắc Trà My, toàn huyện có 2.000ha quế, sản lượng khai thác đạt hơn 400 tấn/năm. Hiện 4 HTX và 10 hộ kinh doanh đang tham gia sản xuất và đưa ra thị trường hơn 50 sản phẩm từ quế Trà My. Đặc biệt, một số đơn vị đang đầu tư phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm nghề làm quế.

Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My cho biết: “Bắc Trà My đang xây dựng bộ quy trình phát triển cây quế theo các phương thức trồng, bảo đảm tiêu chuẩn từ xác định vùng trồng, cây giống, chăm sóc, phòng trừ dịch hại, thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho từng phân khúc thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời xây dựng một số mô hình phát triển cây quế theo chuỗi giá trị để làm cơ sở thúc đẩy, nhân rộng, phát triển hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Hiện nay, lợi nhuận trung bình một tấn quế vỏ bán ra khoảng 75 triệu đồng. Đây là mũi nhọn kinh tế của Bắc Trà My, góp phần quan trong trọng công tác giảm nghèo, bảo vệ rừng bền vững”.