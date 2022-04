Duy Xuyên có 13 sản phẩm OCOP

Đến nay huyện Duy Xuyên có 13 sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), trong đó có 3 sản phẩm được công nhận 4 sao là nước mắm Duy Trinh, tơ lụa Mã Châu và quạt gỗ Nguyễn Ngọc Hạnh (thị trấn Nam Phước).

Gạo tím than lò gạch cũ tham gia trưng bày OCOP tại lễ hội Bà Thu Bồn.

5 sản phẩm được tỉnh công nhận 3 sao là bánh dẻo Lợi Phổ, thuộc thôn An Lạc, xã Duy Thành; bánh tráng Hải An (xã Duy Trinh); dầu mè đen xứ Quảng, thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước; chổi đót Nhất Tuấn của HTX Nông nghiệp - thương Mại chổi đót Nhất Tuấn, thôn Đông Yên, xã Duy Trinh và tượng vũ nữ Apsara của cơ sở điêu khắc gỗ Di Đà, thuộc khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước.

Năm 2021 có 5 sản phẩm của huyện được tỉnh công nhận 3 sao là gạo tím than Lò Gạch Cũ do chủ hộ kinh doanh Lò gạch cũ Farmstay ở thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh làm chủ thể; sản phẩm mắm ruốc Duy Trinh, do cơ sở sản xuất nước mắm Duy Trinh ở thôn An Lương, xã Duy Hải làm chủ thể; sản phẩm ngũ cốc Duy Anh do hộ kinh doanh Phạm Thị Duy Mỹ ở thôn Kiệu Châu, xã Duy Sơn làm chủ thể; sản phẩm trứng gà ác Hảo Nhân do hộ kinh doanh Phạm Ngọc Anh ở thôn Đông Yên làm chủ thể.

Năm 2022, huyện Duy Xuyên phấn đấu đạt 4 sản phẩm OCOP là đĩa đền tháp Mỹ Sơn; nước mắm nhĩ Cửa Đại; trà thảo mộc Long Châu; đĩa mô hình Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu.