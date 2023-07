Háo hức vào hội sâm

Vào dịp lễ hội sâm Ngọc Linh (tháng 8 hằng năm), đồng bào Xê Đăng ở huyện Nam Trà My lại háo hức chuẩn bị những cây sâm chất lượng nhất để bán cho du khách, tích cực tham gia các hoạt động tại lễ hội.

Chủ vườn sâm lựa sâm đẹp để mang đến lễ hội sâm Ngọc Linh. Ảnh: P.T

Chuẩn bị cho lễ hội sâm năm nay, già Hồ Văn Liêm (thôn 2, xã Trà Linh) chọn những cây sâm thật đẹp đủ sức đọ sắc, đọ dáng với những “nàng sâm” khác. Mặc dù đã trở thành tỷ phú, giàu nhất nhì vùng thủ phủ sâm, nhưng già Liêm vẫn giữ niềm đam mê với những cây sâm đẹp và cũng là để tích lũy kinh nghiệm chăm sóc sâm.

“Năm nay sâm lên đẹp, hạt nhiều lắm, tha hồ lựa đi thi. Tôi để dành một củ 5 nhánh ở kia, che chắn từ đầu năm đến giờ để giữ cho lá khỏi bị côn trùng phá, mang đi trưng bày. Còn có 3 củ sâm khác trong độ tuổi, đẹp lắm, mang đi thi kiểu gì cũng có giải” - già Liêm nói.

Hội thi sâm Ngọc Linh là một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia tại lễ hội, bởi ở đó quy tụ những cây sâm “đẹp, độc, lạ” và chuẩn nhất. Theo già Hồ Văn Du (thôn 2, Trà Linh), một cây sâm đẹp phụ thuộc vào quá trình chăm bón, củ và thân cây phải đẹp, phải xanh dù là sâm non hay sâm 2 - 3 tuổi.

Già Du nói: “Chấm sâm cũng có 2 cách, một là sâm trồng theo kiểu công nghiệp, có bàn tay chăm sóc của con người, còn lại là sâm rừng tự nhiên. Loại nào cũng tốt, miễn là sâm ở núi Ngọc Linh sườn Nam Trà My mang đến lễ hội thì đều có cơ hội tham gia thi”.

Lễ hội sâm Ngọc Linh năm nay được tổ chức cùng với Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My, nhưng không vì thế mà các nội dung của lễ hội bị ảnh hưởng; ngược lại, sự kết hợp nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách.

Theo ông Phạm Văn Thương - Phó Trưởng phòng VH-TT Nam Trà My, lễ hội năm nay ngoài các nội dung quen thuộc như rước biểu tượng sâm; cuộc thi ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, con người Nam Trà My; liên hoan nghệ thuật cồng chiêng, hội trại… còn có thêm phần thi liên hoan tiếng hát các ca khúc về Nam Trà My, về sâm Ngọc Linh.

Đây là cơ hội để cán bộ, công chức, người dân thể hiện khả năng ca hát của mình, đồng thời quảng bá các ca khúc viết về địa phương vốn dĩ rất hay nhưng ít được biết đến.

“Các địa phương trên địa bàn huyện cũng hưởng ứng lễ hội bằng cách tổ chức chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa trong cộng đồng. Huyện cũng đầu tư mới các điểm du lịch, nhằm đa dạng điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ trong khuôn khổ lễ hội như thác 5 tầng ở Trà Mai, làng văn hóa Tăk Chươm” - ông Thương cho biết.