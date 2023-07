Hấp lực tiêu dùng an toàn

Người tiêu dùng hiện nay ưu tiên sử dụng hàng hóa an toàn, bảo vệ sức khỏe. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần thay đổi trong xu thế này.

Các sản phẩm ngũ cốc “Mẹ Mít” được sản xuất theo quy trình khép kín đảm bảo chất lượng. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Xu hướng chuộng sản phẩm sạch

Kể về những ngày cam go phòng chống dịch COVID-19, chị Phan Bảo Kim (khối phố Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An) cho rằng, sức khỏe là quan trọng nhất. Mỗi lần đi chợ chị Kim lựa chọn mua hàng hóa có thương hiệu, uy tín theo tiêu chí sạch.

“Tôi chỉ mua các thực phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu sạch. Trên địa bàn TP.Hội An bày bán các sản phẩm rau quả hữu cơ, tôi rất thích. Các sản phẩm VietGAP cũng đảm bảo nguyên tắc tiêu dùng nên dù có đắt hơn tôi vẫn lựa chọn” - chị Kim nói.

Các sản phẩm hàng hóa trên thị trường hiện có mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại, giá cả phù hợp. Tuy nhiên, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt ở hầu hết phân khúc của thị trường, từ các chợ tạm vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả cửa hàng thực phẩm sạch.

Chị Trần Nguyễn Hải Yến (ở khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) cho biết, đã có lần dùng chả có hàn the, lòng heo nhiễm hóa chất nên rất thận trọng khi mua hàng tiêu dùng, nhất là thực phẩm. Từ đó, chị Yến chuộng các mặt hàng minh bạch thành phần nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến và thông số về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa.

“Mua hàng tại siêu thị tôi tìm được các sản phẩm, hàng hóa gắn nhãn “xanh” thân thiện với người dùng, môi trường. Tôi cũng như nhiều người tiêu dùng ngày càng thay đổi thói quen mua sắm nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng” - chị Yến nói.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng cuộc sống nên ưu tiên mua sử dụng thực phẩm organic, bio organic, thực phẩm không biến đổi gen… Khách hàng không chỉ coi trọng các yếu tố chất lượng, độ bền, giá cả, mà còn quan tâm nhiều đến các yếu tố an toàn sử dụng, sản phẩm tươi ngon.

Những thông tin về thành phần dinh dưỡng, xuất xứ nguồn nguyên liệu chế biến, công dụng phòng chống một số bệnh của sản phẩm được người tiêu dùng đặc biệt lưu ý. Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng rất lo ngại sử dụng chất cấm trong sản xuất và bảo quản hàng hóa hay nguyên liệu không đảm bảo tiêu chí an toàn.

Ông Trần Bốn - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản (Sở NN&PTNT) cho rằng, hàng hóa trên thị trường “ngon, rẻ” chưa chắc đã tốt mà cần thiết trên bao bì, nhãn mác sản phẩm, hàng hóa phải đó đầy đủ thông tin về nguyên liệu, chế biến… để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng an toàn.

Cơ sở sản xuất thích ứng

Từ tiêu chí sạch, an toàn trong tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng hàng hóa, nhất là bảo vệ, cải thiện sức khỏe cho người dùng.

Bà Thái Thị Nhị (khối Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) - chủ dự án ngũ cốc “Mẹ Mít” (tốp 10 xuất sắc của chương trình khởi nghiệp quốc gia năm 2022) cho biết, cơ sở của bà chỉ sản xuất các loại ngũ cốc sạch có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Để chế biến những sản phẩm giàu dinh dưỡng, thuần thiên nhiên và rõ nguồn gốc, bà Nhị liên kết với nông dân sản xuất tạo nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo dưỡng chất. Chẳng hạn, dầu mè đen (sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022) chiết xuất 100% từ hạt mè đen cung cấp các dưỡng chất dễ hấp thụ và giúp hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động hiệu quả; trà gạo lứt tim sen bổ trợ cho người bị mất ngủ, căng thẳng, tiểu đường, đường huyết cao, gan nhiễm mỡ; ngũ cốc hạt sen mè đen (sản phẩm OCOP 4 sao) vừa mang hương thơm dịu của sen, của mè lại tạo nên enzym lợi khuẩn giúp tiêu hóa tốt, bổ trợ giấc ngủ ngon.

Các sản phẩm ngũ cốc “Mẹ Mít” được kiểm định chất lượng an toàn, đạt tiêu chuẩn HACCP theo quy trình khép kín nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn với người tiêu dùng. Với năng lực cạnh tranh của hàng hóa, các sản phẩm ngũ cốc “Mẹ Mít” hiện nay đã có mặt tại các cửa hàng thực phẩm sạch tại Đà Nẵng, Hội An, nhiều tỉnh thành và hệ thống bán hàng online cả nước.

Người tiêu dùng mong thị trường ngày càng cung ứng đảm bảo sản phẩm sạch được chế biến từ nông sản thuần tự nhiên thông qua quy trình kiểm soát chặt chẽ từ vùng nguyên liệu, sản xuất, bảo quản hàng hóa.

Thị trường mong muốn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mang đến đa dạng sản phẩm, hàng hóa cao cấp, giàu dinh dưỡng tạo nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Đáp ứng các nhu cầu chính đáng này, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền về hàng hóa sạch, thân thiện với môi trường.

Các cơ sở, doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và tư vấn để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, tiêu dùng bền vững.

Ngành công thương, quản lý thị trường đẩy mạnh hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa không lành mạnh.