Hội chợ Xuân Quảng Nam 2024: Đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng

(QNO) - Hội chợ Xuân Quảng Nam 2024 khai mạc sáng nay 25/1 do Công ty CP Truyền thông quốc tế Nam Việt Galaxy phối hợp Sở Công Thương tổ chức được xem là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm hàng Việt có chất lượng, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp.

Diễn ra từ ngày 25 – 31/1 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội chợ Xuân Quảng Nam 2024 là hoạt động hưởng ứng và đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần quảng bá sản phẩm thương hiệu Việt đến tay người tiêu dùng.

Hội chợ năm nay thu hút 230 gian hàng của 138 đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Riêng Quảng Nam có 54 doanh nghiệp của 7 huyện, thị tham gia (gồm Tam Kỳ, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hiệp Đức, Phước Sơn, Tiên Phước và Đông Giang).

Nhiều chủng loại mặt hàng đã được giới thiệu, bày bán dịp này gồm hàng thủ công mỹ nghệ như đồ gỗ, mây tre đan; các sản phẩm về da và thuộc da; sản phẩm dệt may, nông sản, hàng trang trí nội thất, đồ quà tặng. Ngoài ra, còn có các thiết bị vệ sinh, hàng thể thao, hàng gia dụng, sản phẩm hoá mỹ phẩm, điện tử, đồ chơi, dịch vụ du lịch…

[VIDEO] - Hơn 230 gian hàng tham gia Hội chợ Xuân 2024:

Your browser does not support the video tag.

Theo ông Hường Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Công Thương, sự kiện không chỉ giúp các chủ thể, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng với giá khuyến mãi ưu đãi nhất… mà còn là dịp để các bên liên quan, nhà đầu tư gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, hợp tác, góp phần xúc tiến thương mại, kết nối đối tác, khách hàng hiệu quả.

Qua khảo sát tại hội chợ sáng nay, hầu hết sản phẩm bày bán đều có chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu, thậm chí có mặt hàng giảm giá từ 50% trở lên. Một số gian hàng còn tổ chức giới thiệu hàng mẫu và mời khách hàng dùng thử miễn phí, kể cả tặng phiếu mua hàng hoặc tặng quà cho khách…