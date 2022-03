Hơn 546 tỷ đồng đầu tư khách sạn Casamia Hội An

(QNO) - Dự án khách sạn Casamia Hội An có quy mô hơn 10 nghìn mét vuông với tổng vốn hơn 546 tỷ đồng.

UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn Casamia Hội An (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Đạt Phương Hội An.



Diện tích đất sử dụng của dự án hơn 10 nghìn mét vuông, với các hạng mục công trình: khu khách sạn 5 tầng và 1 tầng hầm; khu nhà hàng, spa 3 tầng; hồ bơi; cây xanh; giao thông nội bộ và các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, spa, hội thảo và dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách du lịch.

Vốn đầu tư dự án hơn 546,2 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 109,2 tỷ đồng, vốn huy động hơn 437 tỷ đồng.

Từ nay đến tháng 6.2022 sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng; từ tháng 7.2022 đến tháng 12.2024 sẽ triển khai xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, đưa dự án vào hoạt động.