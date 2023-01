Kiểm soát chặt chẽ hàng quán dịp tết

Hàng loạt nhà hàng, quán ăn, quán cà phê bị xử phạt do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Điều này buộc các địa phương cần phải siết chặt hơn công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn...

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Ảnh: X.H

Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức mới đây đã xử phạt hàng loạt cơ sở vì không đủ thủ tục, hồ sơ cũng như quy trình về ATTP.

Tại một quán cà phê trên đường Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ, khi đoàn kiểm tra yêu cầu trình các hồ sơ, thủ tục, giấy phép về ATTP thì cơ sở này không có, dù đã tổ chức kinh doanh hơn 2 năm. Ngoài ra, giấy khám sức khỏe cho nhân viên cũng như tuân thủ quy trình khép kín tại quầy dịch vụ vẫn không đảm bảo yêu cầu. Mức phạt 12,5 triệu được đưa ra dành cho cơ sở này.

Tiếp tục, khi đoàn kiểm tra đến cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ, công tác vệ sinh khu vực bếp chưa tốt khi khu chế biến thực phẩm còn đọng nước, tường khu vực bếp, bàn chế biến, cửa kính và bồn rửa còn bám bẩn, thùng rác không có nắp đậy... Sau khi lập biên bản, cơ sở này bị xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng.

Cùng với các sai phạm về tuân thủ quy trình ATTP, nhiều cơ sở chưa ghi chép vào sổ kiểm thực đầy đủ 3 bước, lượng mẫu thực phẩm lưu ít hơn so với quy định. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi cục phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, nhiều cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn mua bán nguyên liệu cũng như hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu sử dụng... Trước tình hình này, chi cục đã tiến hành lập biên bản những vi phạm và yêu cầu các cơ sở sớm khắc phục.

Hầu hết địa phương đều có cơ sở kinh doanh ăn uống bị xử phạt hành chính vì liên quan đến các yếu tố không đảm bảo an toàn thực phẩm khi Đoàn kiểm tra đến. Từ vệ sinh môi trường ở khu vực bếp cho đến khu vực đón tiếp khách, người phục vụ không tuân thủ các quy trình bảo hộ lao động... cho đến các yếu tố nguồn gốc nguyên liệu, hầu hết các cơ sở bị xử phạt đều không đảm bảo.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết, vào các dịp này, thị trường thực phẩm luôn sôi động để chuẩn bị cho mùa lễ, tết. Lợi dụng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng mạnh vào dịp này, một số cơ sở chế biến, kinh doanh hàng hóa thường tung ra thị trường các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...

Do vậy, kiểm soát vệ sinh là việc làm cần thiết với bất kỳ cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm để bảo đảm những nguyên tắc về ATTP. Chỉ có như vậy mới bảo đảm thực phẩm sản xuất ra đủ điều kiện vệ sinh và an toàn với sức khỏe của người dùng.

Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống, chi cục yêu cầu các địa phương tập trung công tác hậu kiểm sau công bố cũng như tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP theo quy định.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP lưu thông trên thị trường cũng như kiên quyết yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn không bảo đảm ATTP phải có các biện pháp khắc phục thì mới được tiếp tục hoạt động.