Nâng cấp hạ tầng lưới điện ở Hội An

Đáp ứng nhu cầu nguồn điện cung cấp cho các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2022 - Quảng Nam điểm đến du lịch xanh và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tiếp tục triển khai 3 công trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện tại TP.Hội An và 1 dự án thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC).

Nhân viên điện lực Hội An kiểm tra lưới điện. Ảnh: L.H

Tổng dự toán kinh phí thực hiện các công trình lên đến hơn 50 tỷ đồng sẽ giúp thành phố nâng cấp hạ tầng lưới điện với quy mô toàn diện, phạm vi rộng. Như dự án nâng cao độ tin cậy lưới điện trung - hạ áp với 14 hạng mục công trình, xây dựng mới 2.595m đường dây hạ thế 0,4kV; 380m đường dây trung thế 22kV và cải tạo, nâng cấp 2.200m đường dây hạ thế 0,4kV có sẵn.

Triển khai công trình chống quá tải, giảm tổn thất điện năng với 9 hạng mục; hoàn thiện lưới trung áp sau trạm 110kV Hội An với 2 hạng mục; cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện, lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2 của EVNCPC; xây dựng mới và cải tạo nâng cấp 3,41km đường dây trung thế 22kV, tạo mạch vòng cấp điện ổn định cho khu vực Cẩm Hà, Điện Dương.

Ông Nguyễn Anh - Phó Giám đốc Điện lực Hội An thông tin thêm, năm 2022 Điện lực Hội An cùng với lãnh đạo 10/13 xã phường gồm: Thanh Hà, Cẩm Hà, Cẩm Thanh, Cẩm Châu, Tân An, Cẩm An, Cửa Đại, Cẩm Nam, Sơn Phong và Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) đã ký kết biên bản thống nhất kiểm tra hiện trường và thỏa thuận tuyến xây dựng mới các đường dây trung - hạ thế và 9 trạm biến áp thuộc 3 công trình và 1 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Các công trình đã và đang được thực hiện, hoàn chỉnh đến đâu sẽ được nghiệm thu đưa vào sử đụng đến đó, phục vụ đắc lực cho toàn tuyến, nhất là đáp ứng cung cấp điện cho các sự kiện diễn ra tại Hội An.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Các công trình do Công ty Điện lực Quảng Nam và Điện lực Hội An thực hiện trong năm nay sẽ góp phần nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu về điện trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, nhất là nhu cầu sử dụng điện lớn trở lại của các đơn vị mở cửa hoạt động sau thời gian dịch bệnh.

Từ đó, Điện lực Hội An nâng cao công tác cấp điện và dịch vụ khách hàng, góp phần cùng địa phương trong việc kích cầu du lịch cho Đô thị cổ Hội An và tỉnh Quảng Nam, sau đại dịch Covid-19 kéo dài trên địa bàn quản lý”.