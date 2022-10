Ngân hàng thương mại tăng lãi suất cho vay: Người dân và doanh nghiệp gặp khó

Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp khó bởi ngay sau khi tăng lãi suất huy động, các chi nhánh ngân hàng thương mại liền điều chỉnh tăng lãi suất cho vay.

Áp lực từ tăng lãi suất cho vay

Niềm vui mua được chiếc xe ô tô 5 chỗ qua nhanh, anh Nguyễn Đức Mạnh (Tân Thạnh, Tam Kỳ) lo lắng vì ngân hàng điều chỉnh 2 lần tăng lãi suất. Theo anh Mạnh, tháng 8/2021, anh vay mua xe ô tô của một chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn với lãi suất 8,5%/năm.

Sau một năm, đến tháng 8/2022 ngân hàng điều chỉnh lãi suất là 11,5%/năm nhưng đến đầu tháng 10 anh được nhân viên ngân hàng gọi điện báo lãi suất được điều chỉnh tăng lên, dự kiến 12%/năm. “Tôi bắt buộc phải cân đối các khoản chi tiêu. Trước đây tôi trả ngân hàng mỗi tháng 5 triệu đồng nay đã 8 triệu đồng” - anh Mạnh nói.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 74.803 tỷ đồng (tăng 11,65% so với đầu năm, tăng 14,75% so với cùng kỳ năm trước). Trong cơ cấu nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư có mức tăng trưởng ổn định (đạt 56.239 tỷ đồng, tăng 9,46% so với đầu năm và tăng 11,26% so với cùng kỳ), tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nguồn huy động với thị phần 75,18%. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 91.895 tỷ đồng (tăng 10,23% so với đầu năm, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm trước). Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu trên địa bàn là 855,32 tỷ đồng (tỷ trọng 0,93% tổng dư nợ, tăng 43,29% so với cùng kỳ).