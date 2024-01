(QNO) - Ngày 1/1/2024, nhà ga quốc tế Đà Nẵng trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng 5 sao theo tiêu chuẩn Skytrax, sau những nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến cơ sở vật chất và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Toàn cảnh Nhà ga quốc tế Đà Nẵng được Skytrax xếp hạng 5 sao từ 1/1/2024. Ảnh: X.L

Những tiện ích của Nhà ga quốc tế Đà Nẵng được Skytrax đánh giá cao là phòng chờ hạng thương gia, xe nôi cho em bé, khu vui chơi trẻ em, phòng mẹ và bé, xe đẩy mua sắm, phòng cầu nguyện, quầy tự làm thủ tục, quầy tự gửi hành lý, cửa xuất nhập cảnh tự động và cửa khởi hành tự động.

​​Thành lập năm 1989 với trụ sở tại thủ đô London (Anh), tổ chức Skytrax chuyên điều tra, nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ và hành khách của các hãng hàng không, sân bay và các nhà cung ứng vận tải hàng không. Skytrax đang quản lý 2 chương trình khảo sát, đánh giá toàn cầu, độc lập và đi đầu về chất lượng dịch vụ các hãng hàng không và sân bay.

Phòng chờ hạng thương gia của Nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: X.L

Đến năm 2023, chỉ có 19 sân bay và 3 nhà ga sân bay trên thế giới được Skytrax xếp hạng 5 sao. Trong đó, đại diện duy nhất đến từ Việt Nam - Nhà ga quốc tế Đà Nẵng vào tháng 3/2023 được Skytrax công bố xếp hạng 4 sao, đến ngày 1/1/2024 đã thăng cấp lên 5 sao chỉ sau 9 tháng.

Đây là cột mốc đánh dấu thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải tiến cơ sở hạ tầng, bổ sung hàng loạt tiện ích, cải thiện chất lượng dịch vụ, đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao trải nghiệm hành khách.

Đặc biệt, nhà ga quốc tế Đà Nẵng chú trọng vào quảng bá văn hóa Việt Nam, lắp đặt các tiểu cảnh mang đậm bản sắc địa phương, đưa các yếu tố truyền thống vào biểu diễn nghệ thuật như chương trình “Con đường di sản”. Tất cả nhằm mang tới cho hành khách những dịch vụ xuất sắc, nâng tầm trải nghiệm nhà ga sân bay, đồng thời đáp ứng tốt các chuẩn mực toàn cầu của ngành

“Thành quả này có được nhờ sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời từ UBND TP.Đà Nẵng, sự hợp tác tích cực của Sở Du lịch và Cảng vụ hàng không miền trung; Công an cửa khẩu sân bay luôn nỗ lực rút ngắn thời gian làm các thủ tục xuất, nhập cảnh; Chi cục Hải quan sân bay với đề án “Nụ cười hải quan”; Trung tâm an ninh hàng không đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách và nhà ga… Thiếu bất kỳ một mắt xích quan trọng nào, nhà ga sẽ không thể đạt được những thành tựu tuyệt vời như hôm nay” - ông Đỗ Trọng Hậu - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) chia sẻ.