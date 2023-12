Sản phẩm OCOP từ quế Trà My có tiềm năng vươn ra thị trường thế giới

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2018 - 2023, đến nay huyện Bắc Trà My có 15 sản phẩm được tỉnh, huyện công nhận là sản phẩm OCOP.

Vỏ quế cạo, bột quế, tinh dầu vỏ quế... của HTX Quế Trà My - Minh Phúc được khách hàng nước ngoài ưa chuộng. Ảnh: N.B

Trong đó, mặt hàng đặc trưng từ cây quế Trà My bản địa có hai sản phẩm là đèn mỹ nghệ quế Thái Hòa (HTX Sản xuất kinh doanh tổng hợp Thái Hòa, xã Trà Tân) đạt chuẩn 3 sao; tinh dầu quế Trà My Minh Phúc (HTX Quế Trà My - Minh Phúc, xã Trà Giang) đạt chuẩn 4 sao. Đây cũng là sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, có chỉ dẫn địa lý duy nhất ở Bắc Trà My có tiềm năng tiếp tục được tăng hạng, vươn ra thị trường lớn, kể cả xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lê – người sáng lập HTX Quế Trà My - Minh Phúc cho biết, cơ sở đang sản xuất, cung ứng ra thị trường khoảng 20 chủng loại sản phẩm như tinh dầu nguyên chất, nước rửa chén, nước lau sàn, xịt đa năng, nước cất…

Nhiều mặt hàng đã có mặt tại thị trường nước ngoài; khách hàng từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ đã liên hệ đặt hàng; vỏ quế cạo, bột quế, tinh dầu vỏ quế được khách hàng nước ngoài ưa chuộng.