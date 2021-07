Thanh toán dịch vụ công, an sinh xã hội qua ngân hàng: Nhiều tiện ích

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và các chương trình an sinh xã hội là hết sức cấp thiết.

Ngân hàng thương mại khuyến khích khách hàng giao dịch thanh toán dịch vụ công qua thẻ. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Phan Xuân Tấn - cán bộ hưu trí ở khối phố Xuyên Trung (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) cho biết, rất hài lòng khi nhận lương hưu qua thẻ ATM. Tiện ích là không phải tốn công đến bưu điện để nhận tiền hằng tháng, lại không phải lo toan rủi ro lỡ mất tiền mặt đang giữ.

“Khi đại dịch Covid-19 ngày càng khốc liệt thì thanh toán không dùng tiền mặt góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan” - ông Tấn nói.

Chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều ưu điểm, tuy vậy, theo Bảo hiểm Xã hội Quảng Nam, tính đến hết năm 2020, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản ATM còn thấp. Cụ thể, 41% đối với người nhận lương hưu, 50% đối với người nhận bảo hiểm xã hội 1 lần và 24% đối với người nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để đạt được mục tiêu năm 2021 có 45% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, 51% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, 75% số người nhận trợ cấp thất nghiệp qua ngân hàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời phối hợp với ngân hàng thương mại, bảo hiểm xã hội hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Hoạt động thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu thu, chi ngân sách của người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, năm 2020, thực hiện thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng đạt tỷ lệ 98%, nộp thuế điện tử của doanh nghiệp đạt 98%, thanh toán tiền điện qua ngân hàng chiếm 90%, thanh toán tiền nước qua ngân hàng chiếm 65%. Đến nay, các tổ chức tín dụng đã tiếp cận, đặt máy POS tại 4 bệnh viện trên địa bàn nhưng việc thanh toán viện phí qua máy POS chưa phát sinh. Trong khi đó, thanh toán tiền học phí đạt 10%, chưa như kỳ vọng.

Thanh toán qua ngân hàng trong lĩnh vực y tế, giáo dục đạt thấp do nhiều nguyên nhân. Trước hết là do tâm lý, thói quen sử dụng tiền mặt của đa số người dân còn phổ biến, người dân ngại thanh toán qua ngân hàng còn do hạn chế trong sử dụng công nghệ mới.

Về khách quan, hạ tầng phục vụ của các ngân hàng thương mại ở vùng nông thôn chưa đáp ứng, hệ thống máy ATM rút tiền chủ yếu ở khu vực đô thị. Để giải quyết vướng mắc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Sở GD-ĐT, Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán để thiết lập chương trình thanh toán phí dịch vụ bằng thẻ ngân hàng, thanh toán thông qua ứng dụng QR, thuận tiện cho phụ huynh, sinh viên, người bệnh sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, tạo bước đột phá chuyển đổi số trong giáo dục, y tế - nền tảng quan trọng để triển khai thanh toán điện tử đối với các dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực giáo dục, y tế.

Ông Phạm Trọng - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, các đơn vị cung ứng dịch vụ tiếp tục triển khai các phương thức hữu hiệu thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, giám sát chặt chẽ hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo an ninh thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.