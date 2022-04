Cập bến sớm do thời tiết xấu, 4 tàu câu mực khơi ở Núi Thành vẫn thu khá

Sau 45 ngày ra khơi, cuối tuần qua, 4 tàu câu mực ở xã Tam Giang (Núi Thành) từ ngư trường Hoàng Sa đã cập bến an toàn. Đây là những tàu câu mực đầu tiên của chuyến đánh bắt đầu tiên trong năm cập bến.

Tàu câu mực ở Tam Giang

Các tàu câu mực ở huyện Núi thành hầu hết xuất bến sau Tết Nhâm Dần (ngày 12 tháng Giêng). Mỗi chuyến ra khơi có thời gian đánh bắt trung bình 2 - 3 tháng. Nhưng do ảnh hưởng không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua nên các tàu quyết định cập bến sớm so với kế hoạch.

Ngư dân Phạm Thế Hùng (42 tuổi) - thợ câu thuộc tàu anh Lương Văn Cam (xã Tam Giang) chia sẻ: “Chuyến này Tam Giang cập bến bốn tàu, do ảnh hưởng của thời tiết. Mặc dù thời gian bám biển ngắn so với kế hoạch, song sản lượng câu được rất khá. Trung bình mỗi ngư dân câu thu được 4 - 5 tạ mực khô”. Giá mực trên thị trường hiện nay có chiều hướng tăng so với năm qua, dao động 150 - 160 nghìn đồng/kg, nhờ đó, sau khi trừ chi phí, mỗi ngư dân thu về 50 - 60 triệu đồng.