Đề nghị giải quyết kiến nghị của ngư dân Tam Giang về khu neo đậu tàu cá

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Núi Thành chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết về bố trí khu vực neo đậu tàu cá cho ngư dân vạn An Hải (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, Núi Thành).

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận đơn của 11 ngư dân vạn An Hải có nội dung phản ánh: Chủ trương triển khai đầu tư công trình, dự án tại khu vực Cảng cá An Hòa (thôn Đông Xuân, xã Tam Giang) dẫn đến khó khăn cho ngư dân vạn An Hải trong việc tìm kiếm khu neo đậu tàu thuyền để hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản.

Các ngư dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạo điều kiện để ngư dân có khu neo đậu tàu thuyền nhằm đảm bảo hoạt động nghề, ổn định cuộc sống.

Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh chuyển kiến nghị của các ngư dân đến UBND tỉnh để phối hợp chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.