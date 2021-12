Người dân Hội An quay lại nghề biển chờ du lịch phục hồi

(QNO) - Trong lúc chờ đợi ngành du lịch phục hồi, nhiều người dân Hội An quay lại khai thác thủy sản truyền thống để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Người dân Cù Lao Chàm tranh thủ đi biển gần bờ chờ ngày du lịch phục hồi. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Anh Võ Hồng Lên (SN 1985, khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) làm dịch vụ thể thao biển (ca nô kéo dù bay, mô tô nước) ở TP.Đà Nẵng với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Hai năm trở lại đây vì dịch bệnh Covid-19 nên không có khách, anh thất nghiệp. Để có tiền trang trải, anh về quê đánh bắt thủy sản cùng người cha mình.

“Mỗi ngày tôi cùng cha bơi thúng chai đánh bắt cá, ghẹ gần bờ. Tuy giá cả hải sản có phần thấp hơn trước do nhà hàng, quán xá ít khách, nhưng đây là nguồn thu nhập chính để người dân vùng biển cầm cự trong mùa dịch” - anh Lên tâm sự.

Tranh thủ vá lưới tại nhà, lão ngư Đinh Văn Bê (khối phố An Bàng, phường Cẩm An) cho biết, khi du lịch thịnh hành, người dân phường Cẩm An ít đi biển. Lứa trẻ chủ yếu làm nghề dịch vụ - du lịch như phục vụ nhà hàng, quán ăn... với thu nhập ổn định. Còn giờ đây, già trẻ ở vùng biển An Bàng đều làm nghề biển để kiếm thu nhập.

Tương tự ở Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp), khi mùa du lịch rơi vào bế tắc, nhiều chủ homestay, nhà hàng nhanh chóng chuyển đổi tàu chở khách du lịch thành tàu đánh bắt thủy sản. Họ trang bị thêm bộ đàm, ngư lưới cụ để việc đánh bắt cá, ghẹ đem lại hiệu quả.

Video người dân Cù Lao Chàm thu hoạch cá trích:

Ông Trần Ngọc Vũ (thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) - chủ homestay Trang Vũ cho biết, dịch bệnh Covid-19 khiến lượng khách tham quan Cù Lao Chàm thưa dần, homestay chỉ đón vài khách nội địa ra lưu trú qua đêm. Chiếc tàu chở khách tham quan các hòn đảo, ngắm san hô được ông sử dụng đánh bắt thủy sản mỗi ngày. Ông bỏ ra hơn 70 triệu đồng để mua lưới mành, dây giăng câu, lưới cá trích…

“Tôi và nhiều người dân xã đảo quay lại nghề đánh bắt thủy sản tạm thời, đợi ngày du lịch ổn định sẽ tiếp tục chở khách tham quan. Trước mắt tìm cơ hội giúp cuộc sống ổn định trong giai đoạn này rồi tính tiếp. Mới đây, cá trích vụ nam được mùa, tôi và nhiều ngư dân xã đảo trúng đậm” - ông Vũ phấn khởi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thạnh (thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) cho hay: “Nghề đi biển cũng vô chừng, lúc được lúc không. Tôi sử dụng tàu du lịch kèm theo chiếc thúng chai để đánh bắt cá gần bờ. Mỗi ngày hai vợ chồng kiếm được hơn 200 - 300 nghìn đồng”.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành kinh tế du lịch ở Cù Lao Chàm khá phát triển, phần lớn người dân làm dịch vụ - du lịch; đánh cá chỉ tập trung mùa đông, hoặc những gia đình thuần đánh bắt thủy sản mới bám nghề.

“Hiện nay, hầu như người dân quay lại đánh bắt cá truyền thống vì có thêm thu nhập ổn định, giúp vượt qua thời điểm dịch bệnh. Một số người dân còn đầu tư cơ sở vật chất, đóng tàu mới, mua thêm ngư lưới cụ…” - bà Hương nói.