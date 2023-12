Nuôi cá trái vụ đón thị trường tết

Lịch mùa vụ nuôi thủy sản đã khép lại trước mùa mưa bão để tránh thiệt hại do rủi ro; song, vẫn có nhiều hộ “đánh liều” nuôi thủy sản trái vụ để bán dịp tết, với kỳ vọng có nguồn thu lớn.

Ông Nguyễn Út (ở phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) nuôi 8 lồng cá điêu hồng trái vụ để bán dịp tết với kỳ vọng thu lãi lớn. Ảnh: Q.VIỆT

Kỳ vọng của người nuôi

Sông Tam Kỳ đoạn phía nam thành phố hiện nay có 4 hộ nuôi trái vụ các loại cá trắm cỏ, điêu hồng trong lồng bè. Trong đó, ông Nguyễn Út (phường An Sơn, Tam Kỳ) tính toán nuôi 8 lồng cá điêu hồng xuất bán những ngày cuối năm, dịp tết - thời điểm thị trường có nhu cầu cao nhất.

Ông Út cho biết, hiện nay giá cá điêu hồng khoảng 60.000 đồng/kg, lãi không cao do chi phí con giống, thức ăn, vật tư tăng mạnh thời gian qua. Cuối năm, dịp tết thường nhu cầu tăng cao mà lượng hàng thủy sản khan hiếm nên giá có thể lên mức 90.000 - 100.000 đồng/kg, người nuôi mới thu lãi lớn.

“Hơn 6 tấn cá điêu hồng lên kế hoạch bán sắp tết là thành quả lớn. Chúng tôi đã “liều lĩnh” nuôi cá trong mùa mưa bão. Rất may năm nay đến lúc này thời tiết vẫn ủng hộ nên rất phấn khởi” - ông Út nói.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Quảng Nam, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2.450 lồng bè nuôi các loại cá nước mặn và nước lợ, chủ yếu là cá mú, cá dìa, măng hồng, chẽm. Ngoài ra, nuôi cá lồng trên sông Tam Kỳ và trong lòng hồ chứa nước (Khe Tân, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 ...) có 600 lồng, chủ yếu là điêu hồng, trắm, trôi, mè, chép, cá lóc, cá trê và một số loài đặc sản khác như cá chình, lăng nha. Sản lượng nuôi cá lồng bè trong năm 2023 ước tính đạt 15 nghìn tấn.

Sông Tam Kỳ đoạn qua thôn Tân Phú (xã Tam Phú) thời điểm này có 10 hộ nuôi cá lồng bè, chủ yếu là cá chẽm. Ông Nguyễn Vĩnh Hiển - hộ nuôi cá ở đây cho biết, dự kiến sẽ xuất bán 4 tấn cá chẽm vào dịp tết. Theo ông Hiển, mấy năm trước nuôi cá đúng vụ, các hộ đồng loạt thu hoạch, lượng cá nhiều nên tư thương ép giá, bán không có lãi.

Năm nay, ông Hiển nuôi cá trái vụ để có cá bán đúng lúc thị trường có nhu cầu ao nhưng lượng cá khan hiếm để mong lợi nhuận khá. “Mỗi ký cá bán ra lợi nhuận thêm khoảng 10.000 đồng. Năm nay mong chờ đón tết sum vầy, đầy đủ hơn mọi năm” - ông Hiển kỳ vọng.

Sông Cổ Cò đoạn qua phường Cẩm An và Cửa Đại (Hội An) cũng đang có hàng chục lồng bè nuôi các loại cá măng, điêu hồng, trê, bớp, cá chim vây vàng. Các hộ cho biết, do chỉ là nhánh nhỏ thuộc sông Thu Bồn, dòng chảy yếu nên có lũ xảy đến thì cũng không quá lo lắng về thiệt hại.

“Dĩ nhiên thiên tai khi xảy ra không ai biết trước hậu quả thế nào nhưng chúng tôi tin có thể xoay xở được cho cá nuôi nếu có lũ” - ông Nguyễn Sóc (khối phố Phước Trạch, phường Cửa Đại) cho hay. Vụ nuôi trái mùa này, ông Sóc dự tính có hơn 5 tấn cá xuất bán dịp tết.

Không khuyến khích

Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho biết, ngay từ vụ nuôi thủy sản đầu năm, chính quyền, các hội - đoàn thể đã tuyên truyền, vận động hộ nuôi cá tuân thủ lịch mùa vụ của ngành nông nhiệp là thu hoạch trước khi bão lũ có thể xảy đến để tránh thiệt hại. Trước mùa bão lũ, lại nhắc nhở, đôn đốc thêm, nhưng vẫn có hộ quyết nuôi trái vụ để bán tết.

Theo ông Sỹ, chính quyền địa phương không khuyến khích các hộ nuôi cá trái vụ. Nuôi đúng vụ khi bán cá nông dân đã có lãi, không cần phải mạo hiểm. Để phục vụ nhu cầu thị trường, các hộ nuôi có thể tùy vào điều kiện giữ lại số cá vừa phải để bán dịp tết, nhưng cũng cần tính toán hợp lý để tránh thiệt hại nề khi xảy ra rủi ro do thời tiết bất lợi và giá cả thị trường không như kỳ vọng.

Ông Võ Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho biết, khi ban hành lịch mùa vụ, ngành chức năng đã tính toán kỹ các điều kiện thời tiết trong năm theo dự báo khí tượng thủy văn để giúp nông dân nuôi cá an toàn, tránh rủi ro do thiên tai. Qua tập huấn trước mỗi vụ nuôi, nông dân cũng đã được nhắc nhở về lịch mùa vụ để tuân thủ.

“Chủ trương của tỉnh là nuôi thủy sản bền vững nên các hộ nuôi cá không nên đầu tư theo kiểu “đánh bạc với trời” hay “may nhờ rủi chịu”, mà cần cân nhắc, tính toán, đầu tư chuyên nghiệp theo hướng chuyên môn hóa sâu, xóa bỏ tự phát, manh mún, mạnh ai nấy làm. Với những hộ còn nuôi cá để bán trong dịp tết cần theo dõi kỹ thời tiết để ứng phó, nên bổ sung vitamin, khoáng chất, men vi sinh để tăng sức đề kháng cho cá nuôi” - ông Long nói.