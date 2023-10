Phường Cẩm An thành lập 5 tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển

(QNO) - Phường ven biển Cẩm An (TP.Hội An) vừa thành lập 5 tổ tàu thuyền đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia và tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển; trong đó 2 tổ tuyến khơi, tuyến lộng và 3 tổ trên đất liền.

Phường Cẩm An tổ chức tập huấn, kiện toàn các tổ đoàn kết trên biển. Ảnh: QUỐC HẢI

Đây là mô hình tập hợp tàu thuyền, người quản lý, sử dụng tàu thuyền tự nguyện tham gia. Các tổ cùng với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống xâm nhập, tội phạm, buôn lậu và các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo.

Cùng với đó, cung cấp thông tin, tình hình trên biển phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển. Các tổ tàu thuyền cũng đã ký cam kết hỗ trợ nhau trong khai thác hải sản, cứu hộ cứu nạn, phòng tránh bão lụt, giảm nhẹ thiên tai...