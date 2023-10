Tất bật thu hoạch tôm

Nghề nuôi tôm như đánh cược với thời tiết, nhất là vụ tôm thu hoạch vào thời điểm mùa mưa bão đang đến. Tại thôn Hòa An (xã Tam Hòa) - một trong những “thủ phủ” tôm nuôi ở huyện Núi Thành, người dân đang tất bật thu hoạch vụ mới.

Người nuôi tôm ở Hòa An tất bật thu hoạch vụ tôm mới. Ảnh: L.N

Thôn Hòa An có 45ha nuôi tôm lót bạt trên cát. Đây là vụ nuôi tôm thứ 2 trong năm. Vụ này rất dễ bị ảnh hưởng bởi mưa gió thất thường nên diện tích nuôi tôm ở Hòa An giảm khoảng 20% so với vụ đầu năm.

Nuôi tôm thường gặp rủi ro nên nhiều hộ dân ở thôn Hòa rất vui vì vụ tôm mới được mùa. Gia đình chị Nguyễn Thị Lê Hằng đang thu hoạch tôm, trước mắt là 2 tấn tôm lớn (loại 40 con/kg) bán cho thương lái tại hồ nuôi để chuyển ra thị trường Hà Nội.

Chị Lệ Hằng cho biết: “Nuôi tôm phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nắng quá thì cũng khó, còn mưa thì có nhiều rủi ro, bệnh tật, nguy cơ mất mùa nhưng tôm lại được giá. Giá tôm hiện nay 190 nghìn đồng/kg loại lớn, tuy có thấp hơn năm ngoái nhưng thương lái đến tận hồ thu mua nên rất thuận lợi cho người nuôi tôm”.

Anh Nguyễn Đức Linh (một người thu mua tôm) cho biết: “Chúng tôi chuyên thu mua tôm loại lớn để chuyển ra thị trường Hà Nội tiêu thụ. Phần lớn hộ nuôi tôm ở Hòa An và các thôn Hòa Bình, Bình An của xã Tam Hòa đều là mối quen, tùy theo giá cả thị trường mà thuận mua vừa bán. Vụ tôm mới này chất lượng tôm thẻ chân trắng ở Tam Hòa tiếp tục được các thương lái phía Bắc đánh giá cao”.

Anh Phạm Hoàng Hữu - Phó ban Mặt trận thôn Hòa An là người con sinh ra và lớn lên trên vùng đất bên sông Thu Bồn thuộc huyện Đại Lộc. Năm 2019, anh chọn Hòa An định cư.

Điều kiện tự nhiên ở đây rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản vì nằm bên sông Trường Giang và một bên là biển nên anh quyết định đầu tư nuôi tôm lót bạt trên cát. Anh Hữu có 5 ao tôm tổng diện tích 5.000m2. Một nửa diện tích đang chuẩn bị thu hoạch, ước tính năng suất 3 tấn/1.000m2 mặt nước.

“Bà con nuôi tôm lót bạt trong thôn mong muốn chính quyền địa phương và ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nuôi tôm đạt hiệu quả cao, vừa phát triển kinh tế hộ gia đình vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sông biển nơi dân cư đang sinh sống” - anh Hữu nói.

Tam Hòa là vùng triều hạ lưu sông Trường Giang nằm sát khu vực Cửa Lở nên mỗi năm người dân chỉ nuôi được 2 vụ tôm. Cao điểm có năm tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn xã lên đến 358ha, sản lượng đạt hơn 3.000 tấn với giá trị hơn 270 tỷ đồng.

Nuôi tôm là nghề đã gắn bó với nhiều hộ gia đình ở thôn Hòa An và một số thôn bên sông Trường Giang của xã Tam Hòa nên dù thế nào người dân vẫn không quay lưng với con tôm, vì đây là nguồn thu nhập chính của họ.