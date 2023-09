Bàn giao đối tượng lừa đảo bán hàng online chiếm đoạt tài sản

(QNO) - Tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ một công dân ở Hà Nội, Công an huyện Bắc Trà My đã tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, bắt giữ đối tượng Mai Mạnh Trung (SN 2003, trú thôn Lam Thủy, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Đối tượng Mai Mạnh Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Nam

Trung được xác định là người đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “Sang Lê” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10,2 triệu đồng của bị hại tại Hà Nội. Thủ đoạn của đối tượng là nhận đặt cọc tiền mua hàng “xách tay” từ nước ngoài nhưng sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc và chặn liên lạc.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My tiến hành phân công lực lượng, xây dựng kế hoạch tập trung xác minh, giải quyết. Đơn vị đã tập trung phối hợp với các đội nghiệp vụ, cùng với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) tiến hành đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, xác minh.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng hoạt động rất tinh vi, gây khó khăn cho tổ công tác, liên tục thay đổi địa điểm cư trú, số điện thoại liên lạc, thiết bị đăng nhập và mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng khác, tiếp tục có hành vi lừa đảo thêm nhiều bị hại mới.

Đến ngày 26/9, tổ công tác Công an huyện Bắc Trà My đã kịp thời bắt giữ đối tượng Mai Mạnh Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản Sacombank mang tên "Le Hoang Ngoc Sang" khoảng từ cuối tháng 5 đến gần cuối tháng 6/2023 để lừa đảo trên 30 trường hợp với số tiền ghi nhận đã chiếm đoạt khoảng gần 100 triệu đồng với cùng thủ đoạn, phương thức hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã bàn giao hồ sơ, đối tượng lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.Hồ Chí Minh) tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra theo thẩm quyền và mở rộng điều tra làm rõ thêm các bị hại khác có liên quan, chứng minh toàn bộ nội dung vụ việc.

Công an huyện Bắc Trà My kêu gọi ai là người bị hại của đối tượng, đã từng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên "Le Hoang Ngoc Sang" thì kịp thời cung cấp thông tin về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My (SĐT: 0235.3882.999) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (SĐT: 0283.8444.695) để được hướng dẫn, giải quyết.