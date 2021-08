Báo động hành vi lừa đảo qua mạng

Gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh.

Giả mạo văn bản của viện kiểm sát nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Chiêu trò phổ biến là các đối tượng dùng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện, đưa ra thông tin bị hại liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền... để yêu cầu bị hại chuyển tiền phục vụ điều tra rồi chiếm đoạt tài sản.

Ông H.M.L. (ở xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) nhận được điện thoại của một người gọi điện nói ở nước ngoài, chuyển cho ông thùng quà có giá trị lớn. Sáng 11.8, một người khác tự giới thiệu là nhân viên hải quan sân bay gọi cho ông xác thực thông tin, rồi hướng dẫn ông đến ngân hàng chuyển 21 triệu đồng nói là tiền thuế.

Lúc 15 giờ chiều cùng ngày, ông L. đến Agribank chi nhánh huyện Tiên Phước dự định chuyển 21 triệu đồng đến tài khoản cá nhân N.Q.B được mở tại Techcombank TP.Hồ Chí Minh thì may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nên sự việc được ngăn chặn kịp thời.

Một vụ lừa đảo khác, bà N.T.Đ. (trú khối phố 5, phường Vĩnh Điện, Điện Bàn) nhận được 1 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là một người đàn ông, tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại Bộ Công an. Người này nói bà đang liên quan tới một vụ án ma túy nên yêu cầu bà rút hết toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản mà đối tượng yêu cầu để chứng minh mình vô tội.

Do sợ hãi cũng như chưa hiểu biết đầy đủ về các thủ tục, quy định của cơ quan công an khi làm việc nên bà Đ. đến ngân hàng để yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm mình đang có là gần 200 triệu đồng và yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản của đối tượng đã cung cấp trước đó…

Trao đổi về thực trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh cho biết, hiện nay đơn vị phát hiện thêm một số kiểu lừa đảo khác, đối tượng giả danh các trang bán hàng online để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc mua hàng rồi chiếm đoạt tiền, không chuyển trả hàng như đã cam kết. Một số trường hợp bị đối tượng hack facebook, zalo… chiếm quyền sử dụng rồi mượn tiền người quen...

Nguy hiểm hơn, các đối tượng tự lập ra hoặc làm đầu mối cho các sàn giao dịch ảo (vàng, ngoại tệ, bất động sản, tiền ảo) để lôi kéo khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi có được lượng khách hàng đầu tư lớn, các đối tượng sẽ công bố “vỡ nợ”, “sập sàn” để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Để phòng ngừa các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, lãnh đạo Phòng An ninh mạng Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi truy cập các trang web lạ, không chia sẻ thông tin, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ… của cá nhân và người thân trong gia đình lên các trang mạng xã hội. Cơ quan công an khẳng định không yêu cầu cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng, cho dù là đang trong quá trình điều tra...